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Пушилин выступил за включение Украины в состав Союзного государства
Пушилин выступил за включение Украины в состав Союзного государства - РИА Новости, 11.02.2022
Пушилин выступил за включение Украины в состав Союзного государства
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что хотел бы в будущем видеть Украину в составе Союзного государства с Россией и... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:57
2022-02-11T14:57
в мире
россия
белоруссия
киев
ситуация в днр и лнр
оон
нато
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что хотел бы в будущем видеть Украину в составе Союзного государства с Россией и Белоруссией."Это зависит насколько быстро удастся избавиться от неонацистских последствий на Украине. Мы думаем на поколение вперед, хотели бы видеть Украину в рамках Союзного государства с Белоруссией и Россией. Но это уже не государство Украина, а новое государство, которое возможно появиться после наступательной операции Украины", - сказал Пушилин на пресс-конференции, отвечая на вопрос каким он видит государственное устройство Украины в случае наступления в Донбассе.
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в мире, россия, белоруссия, киев, ситуация в днр и лнр, оон, нато
14:57 11.02.2022
 
Пушилин выступил за включение Украины в состав Союзного государства

Глава ДНР Пушилин: хотел бы видеть Украину в составе Союзного государства

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что хотел бы в будущем видеть Украину в составе Союзного государства с Россией и Белоруссией.
"Это зависит насколько быстро удастся избавиться от неонацистских последствий на Украине. Мы думаем на поколение вперед, хотели бы видеть Украину в рамках Союзного государства с Белоруссией и Россией. Но это уже не государство Украина, а новое государство, которое возможно появиться после наступательной операции Украины", - сказал Пушилин на пресс-конференции, отвечая на вопрос каким он видит государственное устройство Украины в случае наступления в Донбассе.
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