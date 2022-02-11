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Пушилин выступил за включение Украины в состав Союзного государства

Пушилин выступил за включение Украины в состав Союзного государства - РИА Новости, 11.02.2022

Пушилин выступил за включение Украины в состав Союзного государства

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что хотел бы в будущем видеть Украину в составе Союзного государства с Россией и... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:57

2022-02-11T14:57

2022-02-11T14:57

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что хотел бы в будущем видеть Украину в составе Союзного государства с Россией и Белоруссией."Это зависит насколько быстро удастся избавиться от неонацистских последствий на Украине. Мы думаем на поколение вперед, хотели бы видеть Украину в рамках Союзного государства с Белоруссией и Россией. Но это уже не государство Украина, а новое государство, которое возможно появиться после наступательной операции Украины", - сказал Пушилин на пресс-конференции, отвечая на вопрос каким он видит государственное устройство Украины в случае наступления в Донбассе.

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