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Россия будет настаивать в СБ ООН на выполнении Украиной Минских соглашений
Россия будет настаивать в СБ ООН на выполнении Украиной Минских соглашений - РИА Новости, 11.02.2022
Россия будет настаивать в СБ ООН на выполнении Украиной Минских соглашений
Россия 17 февраля на заседании Совета безопасности ООН будет настаивать, что у Киева нет другого пути, кроме выполнения Минских соглашений, заявил в интервью... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:48
2022-02-11T09:48
2022-02-11T10:11
в мире
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минские соглашения
дмитрий полянский
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совет безопасности оон
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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия 17 февраля на заседании Совета безопасности ООН будет настаивать, что у Киева нет другого пути, кроме выполнения Минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.На 17 февраля намечено заседание Совбеза ООН к седьмой годовщине Минских соглашений. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, председательствующий в Совбезе в феврале, в ходе недавней пресс-конференции пригласил своего украинского коллегу Сергея Кислицу принять участие в мероприятии. Он уточнил, что заседание будет посвящено как раз неисполнению Киевом минских договоренностей."Мы считаем, что другого пути, кроме как выполнять Минские соглашения, одобренные СБ ООН, у Украины нет, и будем настаивать на этом на упомянутом вами заседании 17 февраля", - сказал Полянский.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
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в мире, украина, россия, минские соглашения, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон
09:48 11.02.2022 (обновлено: 10:11 11.02.2022)
Россия будет настаивать в СБ ООН на выполнении Украиной Минских соглашений
Первый зампостпреда при ООН Полянский: Москва настаивает на выполнении Киевом "Минска-2"