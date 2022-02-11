https://ria.ru/20220211/trass-1772312097.html

Забыла манеры дома? Глава МИД Британии грубо нарушила этикет на глазах у Лаврова

Главу МИД Британии подловили на нарушении этикета перед Лавровым - РИА Новости, 11.02.2022

Забыла манеры дома? Глава МИД Британии грубо нарушила этикет на глазах у Лаврова

Иностранные пользователи твиттера обратили внимание на видеозапись, запечатлевшую конфуз министра иностранных дел Лиз Трасс во время переговоров с российским... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:56

2022-02-11T15:56

2022-02-11T17:30

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Иностранные пользователи твиттера обратили внимание на видеозапись, запечатлевшую конфуз министра иностранных дел Лиз Трасс во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.Так, на встрече Трасс не вовремя заговорила, тем самым помешав работе переводчиков."Она не только не знает, какие города находятся в России, а какие на Украине, <…> но еще и забыла дома свои манеры", — отметили в профиле ASB News."Это не отсутствие манер, а обычная наглость", — написали в комментариях к публикации."Кстати, он (Лавров. — Прим. ред.) прекрасно говорит по-английски. А тут, видимо, не расслышал из-за чертовщины вокруг", — добавил пользователь."Кажется, у нас теперь проблемы. А можно было найти и послать туда хоть одного компетентного политика?" — возмутился читатель в профиле самой Трасс."Мне так понравилось, насколько вежливо Лавров ее остановил", — заметил еще один комментатор, обратив внимание, что на видео попал и жест российского министра, показавшего на работающих переводчиков.Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись накануне. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.

https://ria.ru/20220210/tvity-1772169736.html

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в мире, лиз трасс, сергей лавров, россия, великобритания, twitter, соцсети