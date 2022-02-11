https://ria.ru/20220211/trass-1772312097.html
Забыла манеры дома? Глава МИД Британии грубо нарушила этикет на глазах у Лаврова
Главу МИД Британии подловили на нарушении этикета перед Лавровым - РИА Новости, 11.02.2022
Забыла манеры дома? Глава МИД Британии грубо нарушила этикет на глазах у Лаврова
Иностранные пользователи твиттера обратили внимание на видеозапись, запечатлевшую конфуз министра иностранных дел Лиз Трасс во время переговоров с российским... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:56
2022-02-11T15:56
2022-02-11T17:30
в мире
лиз трасс
сергей лавров
россия
великобритания
twitter
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_d4441153d155c31ee8750f7fc21bb21e.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Иностранные пользователи твиттера обратили внимание на видеозапись, запечатлевшую конфуз министра иностранных дел Лиз Трасс во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.Так, на встрече Трасс не вовремя заговорила, тем самым помешав работе переводчиков."Она не только не знает, какие города находятся в России, а какие на Украине, <…> но еще и забыла дома свои манеры", — отметили в профиле ASB News."Это не отсутствие манер, а обычная наглость", — написали в комментариях к публикации."Кстати, он (Лавров. — Прим. ред.) прекрасно говорит по-английски. А тут, видимо, не расслышал из-за чертовщины вокруг", — добавил пользователь."Кажется, у нас теперь проблемы. А можно было найти и послать туда хоть одного компетентного политика?" — возмутился читатель в профиле самой Трасс."Мне так понравилось, насколько вежливо Лавров ее остановил", — заметил еще один комментатор, обратив внимание, что на видео попал и жест российского министра, показавшего на работающих переводчиков.Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись накануне. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
https://ria.ru/20220210/tvity-1772169736.html
https://ria.ru/20220210/oshibka-1772143126.html
https://ria.ru/20220211/ongovorki-1772271793.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_1eb763e9216b908dab6ee47cb0cae6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, сергей лавров, россия, великобритания, twitter, соцсети
15:56 11.02.2022 (обновлено: 17:30 11.02.2022)
Главу МИД Британии подловили на нарушении этикета перед Лавровым
Иностранные пользователи Twitter: глава МИД Британии Трасс показала Лаврову дурные манеры
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Иностранные пользователи твиттера
обратили внимание на видеозапись, запечатлевшую конфуз министра иностранных дел Лиз Трасс во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Так, на встрече Трасс не вовремя заговорила, тем самым помешав работе переводчиков.
"Она не только не знает, какие города находятся в России
, а какие на Украине
, <…> но еще и забыла дома свои манеры", — отметили в профиле ASB News.
"Это не отсутствие манер, а обычная наглость", — написали в комментариях к публикации.
"Кстати, он (Лавров. — Прим. ред.) прекрасно говорит по-английски. А тут, видимо, не расслышал из-за чертовщины вокруг", — добавил пользователь.
"Кажется, у нас теперь проблемы. А можно было найти и послать туда хоть одного компетентного политика?" — возмутился читатель в профиле самой Трасс.
"Мне так понравилось, насколько вежливо Лавров ее остановил", — заметил еще один комментатор, обратив внимание, что на видео попал и жест российского министра, показавшего на работающих переводчиков.
Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании
состоялись накануне. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров
по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.