https://ria.ru/20220211/trass-1772222212.html

Экс-дипломат прокомментировал слова главы МИД Британии о Ростове и Воронеже

Экс-дипломат прокомментировал слова главы МИД Британии о Ростове и Воронеже - РИА Новости, 11.02.2022

Экс-дипломат прокомментировал слова главы МИД Британии о Ростове и Воронеже

Ошибка главы МИД Британии Лиз Трасс на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым говорит о том, что она не готовилась к встрече как... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:52

2022-02-11T10:52

2022-02-11T10:52

в мире

великобритания

лиз трасс

форин-офис

сергей орджоникидзе

ростовская область

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_d4441153d155c31ee8750f7fc21bb21e.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ошибка главы МИД Британии Лиз Трасс на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым говорит о том, что она не готовилась к встрече как положено, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.Ранее Трасс на переговорах с Лавровым отказалась признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. Позже в британском посольстве пояснили, что Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине."К власти во многих европейских странах приходят люди слабо подготовленные во многих вопросах, в том числе в вопросах внешней политики, плохо разбирающиеся в географии, не понимающие, что происходит в том или ином регионе. Она не первый раз путает географические понятия. До этого она угрожала Белоруссии через Черное море. Это очень серьезно, то, что она сказала. Единственное, что приходит на ум – если она не разбирается в области внешней политики, могли бы, наверное, сотрудники Форин-офиса ей что-то подсказать. К сожалению, нам приходится иметь дело с такими людьми", - сказал Орджоникидзе в беседе с РИА Новости.Министр должен всегда готовиться к визиту, изучать соответствующие документы, отметил дипломат."Вот, посмотрите, Лавров же не делает таких глупых ошибок. Потому что он знающий, квалифицированный человек, разбирающийся до деталей. Я был свидетелем, как вел переговоры Громыко и ведет переговоры Лавров. Несмотря на такие высокие должности, люди готовятся, буквально каждую деталь изучают, прежде чем встретиться с оппонентом", - указал Орджоникидзе.Вообще, такое достаточно часто встречается у представителей западноевропейских стран, которые просто не готовы вести переговоры, они не знают тематику и не разбираются, отметил он."Были женщины и серьезные, и та же Тэтчер у британцев. Серьезный, сильный политик. С такими было разговаривать всерьёз трудно, но можно было говорить о чем-то конкретном. Эти люди понимали и разбирались, а когда человек не разбирается, и у него в голове пропагандистские клише, это уже не дипломатия", - резюмировал он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220210/pushkov-1772156291.html

https://ria.ru/20220210/oshibka-1772143126.html

https://ria.ru/20220210/liztrass-1772097291.html

великобритания

ростовская область

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, лиз трасс, форин-офис, сергей орджоникидзе, ростовская область, воронежская область