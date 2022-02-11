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Суд проведет предварительное заседание по делу Фургала 21 февраля
Суд проведет предварительное заседание по делу Фургала 21 февраля - РИА Новости, 11.02.2022
Суд проведет предварительное заседание по делу Фургала 21 февраля
Люберецкий суд Подмосковья 21 февраля проведет предварительное заседание по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:45
2022-02-11T16:45
2022-02-11T16:45
происшествия
россия
хабаровск
амурская область
московский областной суд
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья 21 февраля проведет предварительное заседание по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин."Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля в 11.00, и оно будет проходить в здании Московского областного суда", - сказал собеседник агентства.Верховный суд РФ 11 ноября удовлетворил ходатайство прокуратуры и направил дело Фургала в Люберецкий городской суд, защита настаивала на проведении процесса если не в Хабаровске, то в соседних регионах – ЕАО или Амурской области.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.
https://ria.ru/20220207/furgal-1771442447.html
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происшествия, россия, хабаровск, амурская область, московский областной суд, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал
Суд проведет предварительное заседание по делу Фургала 21 февраля
Суд проведет предварительное заседание по делу экс-губернатора Фургала 21 февраля