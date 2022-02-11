https://ria.ru/20220211/sud-1772243303.html

Матвиенко призвала разрешить ситуацию с "клетками" в залах судов

Матвиенко призвала разрешить ситуацию с "клетками" в залах судов - РИА Новости, 11.02.2022

Матвиенко призвала разрешить ситуацию с "клетками" в залах судов

Ситуация с так называемыми "клетками" и "аквариумами", которые по-прежнему остаются в залах судов, является нетерпимой, поскольку наносит ущерб не только... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:00

2022-02-11T12:00

2022-02-11T12:00

госдума рф

совет федерации рф

андрей клишас

валентина матвиенко

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с так называемыми "клетками" и "аквариумами", которые по-прежнему остаются в залах судов, является нетерпимой, поскольку наносит ущерб не только бюджету России, но и ее международному имиджу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Пока мы тут не можем найти в этом вопросе ведомственные согласования, ЕСПЧ присуждает постоянно огромные суммы выплат гражданам, которые находятся в этих "клетках". Если посчитать, сколько заплачено из бюджета денег за нарушение прав граждан и несоблюдение презумпции их невиновности, то уже можно было бы закрыть эту тему. И дело не только в финансовых последствиях, но и, конечно, в имидже государства. На самом деле, ситуация просто уже нетерпимая", - сказала она на заседании Совфеда.Она поручила председателю конституционного комитета верхней палаты Андрею Клишасу провести, не откладывая, совещание со всеми заинтересованными ведомствами, чтобы "понять, что происходит, потому что кто в лес, кто по дрова". "И после этого назначить совещание у меня, на котором мы поставим точку. Я сама приглашу всех. Мы должны, в конце концов, поставить точку в этом вопросе", - подчеркнула Матвиенко.По ее мнению, использование в залах судебных заседаний клеток для подозреваемых в таких тяжёлых преступлениях, как терроризм или убийство, "понятно и объяснимо"."Но когда рассматриваются экономические преступления, другие малозначимые, то держать людей в клетках или аквариумах - это уже прошлый век. Надо в конце концов нашему государству поставить точку", - заявила спикер.По ее словам, необходимо поправить нормативы Минстроя, которые предусматривают теперь оборудование судебных залов аквариумами. "Мы должны соответствовать международным стандартам, международным требованиям", - сказала Матвиенко.Вопрос о "клетках" и "аквариумах" в судах подняла на заседании сенатор Людмила Нарусова. Она напомнила, что ещё четыре года назад Совфед внёс в Госдуму закон, запрещающий эти "клетки" в соответствии с конституционным принципом презумпции невиновности, однако его до сих пор нет даже в законотворческом плане нижней палаты."Камень преткновения заключается в финансовых затратах. МВД запросило на первый этап демонтажа клеток 23,6 миллиарда рублей и 21,4 миллиарда рублей - на второй", - сказала сенатор.Теперь, подчеркнула Нарусова, Минстрой выпустил новые правила проектирования федеральных судов, которые предусматривают замену клеток на стеклянные кабины. "Эти так называемые аквариумы также неприемлемы, поскольку они затрудняют общение с адвокатами. Таким образом, перечёркиваются усилия Совета Федерации по этому закону, который четыре года лежит в Госдуме без движения", - заявила она, добавив, что на эти стеклянные бронированные кабины запрошен гораздо больший бюджет, чем на демонтаж "клеток".Присутствовавший на заседании Совфеда замминистра юстиции Андрей Логинов поддержал позицию Совфеда. По его словам, Минюст поддержал законопроект о запрете "клеток" ещё при его внесении в Госдуму."Но сейчас перерасчеты, которые предлагает ведомство, ответственное за поддержание безопасности в залах суда… Речь идёт о трех и более миллиардах рублей ежегодно. Это все, конечно же, не согласовывается Минфином", - сказал замминистра.При этом, по его словам, нет никаких причин, чтобы соответствующий законопроект не был принят хотя бы в первом чтении."Мы бы тогда хотя бы этот тренд обозначили. Принятые в первом чтении наши законопроекты меняют отношение к нам при анализе наших внутренних дел, который часто происходит на международных площадках. Уже это (принятие в первом чтении) было бы серьезным подспорьем", - убеждён Логинов.

https://realty.ria.ru/20220112/sud-1767548171.html

https://ria.ru/20220208/pytki-1771693793.html

https://ria.ru/20220208/deti-1771693266.html

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госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, валентина матвиенко