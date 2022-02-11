10:40 11.02.2022 (обновлено: 11:19 11.02.2022)
Польская PGNiG подала встречный иск против "Газпрома"
Польская PGNiG подала встречный иск против "Газпрома" из-за повышения цены на газ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с логотипом Польской нефтяной и газовой компании PGNiG
Баннер с логотипом Польской нефтяной и газовой компании PGNiG
ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что подал встречный иск в ответ на иск "Газпрома" о повышении цены на природный газ, сообщила компания.
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По данным PGNiG, в середине января 2022 года "Газпром" обратился в арбитражный суд Стокгольма, требуя изменения ценовых условий на газ, поставляемый по "Ямальскому" контракту, так как "Газпром" ожидает повышения контрактной цены задним числом с 2017 года и с 2020 года, исходя из заявок на пересмотр контрактной цены от 8 декабря 2017 года и от 9 ноября 2020 года.
Польский концерн уточнил, что уже подал ответ на иск "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, в котором просит "отклонить требования "Газпрома"."После тщательного изучения дела мы придерживаемся позиции, что требование о повышении контрактной цены, содержащееся в иске "Газпрома", лишено оснований. Более того, мы считаем эти претензии неприемлемыми в формальном отношении, поэтому наш ответ на обращение в арбитраж однозначен – мы просим отклонить претензии "Газпрома", - заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.
Он напомнил, что иск "Газпрома" был подан "в ответ на иск PGNiG о снижении контрактной цены с 1 ноября 2017 года и иск PGNiG о снижении контрактной цены с 1 ноября 2020 года, который PGNiG модифицировало 28 октября 2021 года в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе".