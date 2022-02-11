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В США заявили о негативном влиянии "гаванского синдрома" на дипломатов

В США заявили о негативном влиянии "гаванского синдрома" на дипломатов - РИА Новости, 11.02.2022

В США заявили о негативном влиянии "гаванского синдрома" на дипломатов

Распространение "гаванского синдрома" резко подорвало моральный дух в дипломатическом корпусе США и повлияло на наем новых сотрудников, заявил глава... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:24

2022-02-11T13:24

2022-02-11T13:24

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Распространение "гаванского синдрома" резко подорвало моральный дух в дипломатическом корпусе США и повлияло на наем новых сотрудников, заявил глава американской ассоциации дипломатической службы (AFSA) Эрик Рубин.США уже пять лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые были впервые зафиксированы у дипломатов на Кубе и повторялись потом в других точках планеты, но пока за них ни на кого не возложили ответственности.По словам Рубина, чья ассоциация представляет около 17 тысяч действующих и бывших дипломатов и гуманитарных работников, сейчас становится все сложнее найти молодых людей для работы за границей из-за опасений по поводу "гаванского синдрома" и сомнений, что они смогут получить помощь от правительства."Люди получили настоящую травму, это резко подорвало наш моральный дух, нашу готовность, нашу возможность набирать на дипломатическую службу новых сотрудников", - приводит газета Guardian заявление Рубина, сделанное во время первого посвященного "гаванскому синдрому" медицинского симпозиума в Юго-западной медицинской школе Техасского университета.Ранее ЦРУ и офис Директора национальной разведки США опубликовали заключение экспертов разведсообщества, в котором говорится, что причиной "гаванского синдрома" у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука.Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Ульяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/ssha-1752819548.html

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