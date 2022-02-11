https://ria.ru/20220211/ssha-1772196379.html

Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить посла России

Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить посла России - РИА Новости, 11.02.2022

Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить посла России

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить посла России из Вашингтона. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:08

2022-02-11T08:08

2022-02-11T10:13

в мире

анатолий антонов

дмитрий полянский

сша

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg

ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить посла России из Вашингтона.Посол России в США Анатолий Антонов заявил ранее, что госдепартамент поставил вопрос о его выдворении к апрелю, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве."Я видел в СМИ его (Антонова – ред.) слова о том, что ситуация действительно выглядит именно таким образом. В переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США мы не участвуем. Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными", - сказал Полянский в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анатолий антонов, дмитрий полянский, сша, оон