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Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить посла России
Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить посла России - РИА Новости, 11.02.2022
Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить посла России
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить посла России из Вашингтона. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T08:08
2022-02-11T08:08
2022-02-11T10:13
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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить посла России из Вашингтона.Посол России в США Анатолий Антонов заявил ранее, что госдепартамент поставил вопрос о его выдворении к апрелю, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве."Я видел в СМИ его (Антонова – ред.) слова о том, что ситуация действительно выглядит именно таким образом. В переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США мы не участвуем. Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными", - сказал Полянский в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
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в мире, анатолий антонов, дмитрий полянский, сша, оон
08:08 11.02.2022 (обновлено: 10:13 11.02.2022)
Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить посла России
Зампостпреда России в ООН Полянский назвал абсурдными угрозы США выдворить посла России