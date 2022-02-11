https://ria.ru/20220211/spisok-1772297901.html
Эксперт связал включение России в серый список ЕС с геополитикой
Эксперт связал включение России в серый список ЕС с геополитикой - РИА Новости, 11.02.2022
Эксперт связал включение России в серый список ЕС с геополитикой
Намерение Евросоюза включить Россию в "серый список" налоговых убежищ может быть связано не только с вопросами налогообложения, но и с геополитикой, заявил РИА... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:07
2022-02-11T15:07
2022-02-11T15:07
экономика
евросоюз
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Намерение Евросоюза включить Россию в "серый список" налоговых убежищ может быть связано не только с вопросами налогообложения, но и с геополитикой, заявил РИА Новости управляющий партнер FinExpertiza Netherlands Фригго Краайевельд.Ранее издание EUobserver со ссылкой на проект документа сообщило, что Евросоюз готовится включить Россию в так называемый "серый список" налоговых убежищ. По данным издания, "серый список" будет расширен с 15 до 25 юрисдикций, помимо России в него будут включены Израиль, Бермудские острова и Британские Виргинские острова."Евросоюз планирует включить Россию в так называемый "серый список" некооперативных налоговых юрисдикций. В него входят страны, которые обязуются внести коррективы в свое налоговое законодательство в соответствии с рекомендациями ЕС, но пока что не сделали этого. Претензии к России заключаются в наличии на территории страны "вредоносных" налоговых режимов для международных холдинговых компаний", - сказал Краайевельд.Он отметил, что на практике это означает, что Россия поставлена в известность о необходимости изменить критикуемый налоговый режим, в противном случае страна будет внесена уже в "черный список". "Таким образом, попадание в "серый список", по сути, является предупреждением. Включение же в "черный список" повлечет за собой серьезные изменения во внешнеэкономических отношениях, сложности с привлечением европейского финансирования и ужесточение финансового надзора и политики противодействия налоговым злоупотреблениям", - пояснил собеседник агентства."Последние несколько лет прослеживается тенденция использования подобных налоговых мер в качестве инструмента влияния на страны для достижения транснациональных экономических и политических целей, выходящих за рамки сугубо вопросов налогообложения. На фоне этого включение России в "серый список" может быть связано с общим усилением геополитической напряженности", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220210/banki-1772102756.html
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экономика, евросоюз, россия
Эксперт связал включение России в серый список ЕС с геополитикой
Эксперт Краайевельд связал включение России в серый список Евросоюза с геополитикой
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Намерение Евросоюза включить Россию в "серый список" налоговых убежищ может быть связано не только с вопросами налогообложения, но и с геополитикой, заявил РИА Новости управляющий партнер FinExpertiza Netherlands Фригго Краайевельд.
Ранее издание EUobserver со ссылкой на проект документа сообщило
, что Евросоюз
готовится включить Россию
в так называемый "серый список" налоговых убежищ. По данным издания, "серый список" будет расширен с 15 до 25 юрисдикций, помимо России в него будут включены Израиль
, Бермудские острова и Британские Виргинские острова
.
"Евросоюз планирует включить Россию в так называемый "серый список" некооперативных налоговых юрисдикций. В него входят страны, которые обязуются внести коррективы в свое налоговое законодательство в соответствии с рекомендациями ЕС, но пока что не сделали этого. Претензии к России заключаются в наличии на территории страны "вредоносных" налоговых режимов для международных холдинговых компаний", - сказал Краайевельд.
Он отметил, что на практике это означает, что Россия поставлена в известность о необходимости изменить критикуемый налоговый режим, в противном случае страна будет внесена уже в "черный список". "Таким образом, попадание в "серый список", по сути, является предупреждением. Включение же в "черный список" повлечет за собой серьезные изменения во внешнеэкономических отношениях, сложности с привлечением европейского финансирования и ужесточение финансового надзора и политики противодействия налоговым злоупотреблениям", - пояснил собеседник агентства.
"Последние несколько лет прослеживается тенденция использования подобных налоговых мер в качестве инструмента влияния на страны для достижения транснациональных экономических и политических целей, выходящих за рамки сугубо вопросов налогообложения. На фоне этого включение России в "серый список" может быть связано с общим усилением геополитической напряженности", - заключил эксперт.