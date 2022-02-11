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СМИ: ЕС готовится включить Россию в серый список налоговых убежищ
СМИ: ЕС готовится включить Россию в серый список налоговых убежищ - РИА Новости, 11.02.2022
СМИ: ЕС готовится включить Россию в серый список налоговых убежищ
Евросоюз готовится включить Россию в так называемый серый список налоговых убежищ, сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T04:22
2022-02-11T09:08
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Евросоюз готовится включить Россию в так называемый серый список налоговых убежищ, сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.По информации издания, перечень расширят с 15 до 25 юрисдикций; кроме России, в него попадут Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова.Предполагается, что новую редакцию списка утвердят 24 февраля на заседании Евросовета.Представитель международной организации Oxfam Кьяра Путатуро заявила EUobserver, что изменения связаны с пересмотром критериев Евросоюза.В черный список стран, который составляют службы ЕС, входят государства, отказавшиеся сотрудничать с Евросоюзом в сфере налогообложения или работать с недостатками в управлении своими налоговыми системами. Перечень призван, в частности, способствовать усилиям по предотвращению уклонения от уплаты налогов.Существует еще один список — серый, куда входят юрисдикции, которые взяли на себя обязательства по корректировке своей налоговой политики. Евросоюз следит за имплементацией этих обязательств.
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россия, евросоюз, в мире
04:22 11.02.2022 (обновлено: 09:08 11.02.2022)
 
СМИ: ЕС готовится включить Россию в серый список налоговых убежищ

EUobserver: Евросоюз готовится включить Россию в серый список налоговых убежищ

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Евросоюз готовится включить Россию в так называемый серый список налоговых убежищ, сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.
По информации издания, перечень расширят с 15 до 25 юрисдикций; кроме России, в него попадут Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова.
Предполагается, что новую редакцию списка утвердят 24 февраля на заседании Евросовета.
Представитель международной организации Oxfam Кьяра Путатуро заявила EUobserver, что изменения связаны с пересмотром критериев Евросоюза.
В черный список стран, который составляют службы ЕС, входят государства, отказавшиеся сотрудничать с Евросоюзом в сфере налогообложения или работать с недостатками в управлении своими налоговыми системами. Перечень призван, в частности, способствовать усилиям по предотвращению уклонения от уплаты налогов.
Существует еще один список — серый, куда входят юрисдикции, которые взяли на себя обязательства по корректировке своей налоговой политики. Евросоюз следит за имплементацией этих обязательств.
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