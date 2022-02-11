https://ria.ru/20220211/sobaki-1772215722.html
В Ленинградской области собаки напали на мужчину
В Ленинградской области собаки напали на мужчину - РИА Новости, 11.02.2022
В Ленинградской области собаки напали на мужчину
Пострадавший от укусов собак во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина находится в тяжелом состоянии, он помещен в травматологическое отделение,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:24
2022-02-11T10:24
2022-02-11T11:18
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Пострадавший от укусов собак во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина находится в тяжелом состоянии, он помещен в травматологическое отделение, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее источник сообщил, что 59-летний мужчина пострадал от нападения собаки в деревне Маслово Всеволожского района, а хозяин животного вызван в отделение полиции."По уточненным данным, мужчину покусали несколько собак в первой половине дня 10 февраля. Он получил множественные раны, в тяжелом состоянии был помещен в травматологическое отделение", - сказал собеседник агентства.Всеволожская городская прокуратура проводит проверку "по факту нападения на местного жителя в деревне Маслово Всеволожского района Ленинградской области стаи собак", сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Надзорным ведомством в ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, а также станции по отлову безнадзорных животных.
https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html
всеволожский район
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происшествия, всеволожский район, ленинградская область
10:24 11.02.2022 (обновлено: 11:18 11.02.2022)
В Ленинградской области собаки напали на мужчину
Собаки покусали мужчину в Ленинградской области, он в тяжелом состоянии в больнице
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Пострадавший от укусов собак во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина находится в тяжелом состоянии, он помещен в травматологическое отделение, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее источник сообщил, что 59-летний мужчина пострадал от нападения собаки в деревне Маслово Всеволожского района
, а хозяин животного вызван в отделение полиции.
"По уточненным данным, мужчину покусали несколько собак в первой половине дня 10 февраля. Он получил множественные раны, в тяжелом состоянии был помещен в травматологическое отделение", - сказал собеседник агентства.
Всеволожская городская прокуратура проводит проверку "по факту нападения на местного жителя в деревне Маслово Всеволожского района Ленинградской области стаи собак", сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Надзорным ведомством в ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, а также станции по отлову безнадзорных животных.