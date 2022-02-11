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В Чебоксарах часть учеников вернут с дистанционки в школы
В Чебоксарах часть учеников вернут с дистанционки в школы - РИА Новости, 11.02.2022
В Чебоксарах часть учеников вернут с дистанционки в школы
Дистанционное обучение учеников 9-11-х классов, а также начальной школы в Чебоксарах, введенное из-за высокой заболеваемости среди детей, отменяется с 14... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:38
2022-02-11T14:39
общество
чебоксары
новочебоксарск
коронавирус в россии
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Дистанционное обучение учеников 9-11-х классов, а также начальной школы в Чебоксарах, введенное из-за высокой заболеваемости среди детей, отменяется с 14 февраля, сообщает министерство образования Чувашии.На дистанционный формат обучения с 27 января были переведены учащиеся 1-11-х классов образовательных школ, а также учреждений дополнительного образования города Чебоксары, с 31 января на "дистанционку" перевели школы второго по величине города Чувашии – Новочебоксарска."По решению оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с 14 февраля учащиеся 1-4-х и 9-11-х классов города Чебоксары возвращаются на очный формат обучения", - говорится в сообщении.Для учеников 5-8-х классов Чебоксар, а также городов Канаш и Шумерля с 14 по 20 февраля образовательные программы будут реализовываться с применением дистанционных технологий."Учреждения дополнительного образования Чебоксар продолжат обучение в дистанционном формате", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220205/karantin-1771248100.html
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общество, чебоксары, новочебоксарск, коронавирус в россии, чувашская республика (чувашия)
14:38 11.02.2022 (обновлено: 14:39 11.02.2022)
 
В Чебоксарах часть учеников вернут с дистанционки в школы

В Чебоксарах отменят дистанционное обучение для учеников начальной школы и 9-11-х классов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчитель математики готовится к дистанционному онлайн уроку в средней общеобразовательной школе
Учитель математики готовится к дистанционному онлайн уроку в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Учитель математики готовится к дистанционному онлайн уроку в средней общеобразовательной школе
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Дистанционное обучение учеников 9-11-х классов, а также начальной школы в Чебоксарах, введенное из-за высокой заболеваемости среди детей, отменяется с 14 февраля, сообщает министерство образования Чувашии.
На дистанционный формат обучения с 27 января были переведены учащиеся 1-11-х классов образовательных школ, а также учреждений дополнительного образования города Чебоксары, с 31 января на "дистанционку" перевели школы второго по величине города Чувашии – Новочебоксарска.
"По решению оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с 14 февраля учащиеся 1-4-х и 9-11-х классов города Чебоксары возвращаются на очный формат обучения", - говорится в сообщении.
Для учеников 5-8-х классов Чебоксар, а также городов Канаш и Шумерля с 14 по 20 февраля образовательные программы будут реализовываться с применением дистанционных технологий.
"Учреждения дополнительного образования Чебоксар продолжат обучение в дистанционном формате", - подчеркивается в сообщении.
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ОбществоЧебоксарыНовочебоксарскКоронавирус в РоссииЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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