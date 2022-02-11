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В работе Twitter произошел сбой

В работе Twitter произошел сбой - РИА Новости, 11.02.2022

В работе Twitter произошел сбой

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:37

2022-02-11T20:37

2022-02-11T20:37

технологии

twitter

сша

япония

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 20.11 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи США, а также из Канады и Японии.Большая часть пользователей отмечает ошибки в работе веб-сайта. Сбои происходят также с приложением и при соединении с сервером.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

сша

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2022

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технологии, twitter, сша, япония, калифорния