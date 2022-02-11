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Прокуратура проверяет задержку "Сапсана", следовавшего в Петербург
Прокуратура проверяет задержку "Сапсана", следовавшего в Петербург - РИА Новости, 11.02.2022
Прокуратура проверяет задержку "Сапсана", следовавшего в Петербург
Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой поезда "Сапсан", следовавшего по маршруту Москва – Санкт-Петербург, который был остановлен в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:03
2022-02-11T13:03
происшествия
москва
санкт-петербург
тверь
октябрьская железная дорога
сапсан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой поезда "Сапсан", следовавшего по маршруту Москва – Санкт-Петербург, который был остановлен в Твери из-за технической неисправности, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Ранее Октябрьская железная дорога сообщала, что в пятницу в 08.20 на станции Тверь в связи с технической неисправностью был остановлен поезд №758 "Сапсан" сообщением Москва — Санкт-Петербург. Из Москвы в Тверь направлен резервный состав, в который пересадили пассажиров. Сообщалось, что задержка поезда составит около двух часов."Предварительная причина ‑ техническая неисправность поезда (сработал датчик контроля бортовой системы управления). В 10.08 резервным составом пассажиры отправлены из Твери в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку техническому состоянию поезда и проведению его планово-предупредительного ремонта", - сообщает ведомство.
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происшествия, москва, санкт-петербург, тверь, октябрьская железная дорога, сапсан
13:03 11.02.2022
 
Прокуратура проверяет задержку "Сапсана", следовавшего в Петербург

Прокуратура проводит проверку из-за задержки "Сапсана", следовавшего из Москвы в Петербург

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы
Высокоскоростной поезд Сапсан прибывает на Ленинградский вокзал Москвы - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Высокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой поезда "Сапсан", следовавшего по маршруту Москва – Санкт-Петербург, который был остановлен в Твери из-за технической неисправности, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее Октябрьская железная дорога сообщала, что в пятницу в 08.20 на станции Тверь в связи с технической неисправностью был остановлен поезд №758 "Сапсан" сообщением МоскваСанкт-Петербург. Из Москвы в Тверь направлен резервный состав, в который пересадили пассажиров. Сообщалось, что задержка поезда составит около двух часов.
"Предварительная причина ‑ техническая неисправность поезда (сработал датчик контроля бортовой системы управления). В 10.08 резервным составом пассажиры отправлены из Твери в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку техническому состоянию поезда и проведению его планово-предупредительного ремонта", - сообщает ведомство.
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ПроисшествияМоскваСанкт-ПетербургТверьОктябрьская железная дорогаСапсан
 
 
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