https://ria.ru/20220211/sapsan-1772261648.html

Прокуратура проверяет задержку "Сапсана", следовавшего в Петербург

Прокуратура проверяет задержку "Сапсана", следовавшего в Петербург - РИА Новости, 11.02.2022

Прокуратура проверяет задержку "Сапсана", следовавшего в Петербург

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой поезда "Сапсан", следовавшего по маршруту Москва – Санкт-Петербург, который был остановлен в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:03

2022-02-11T13:03

2022-02-11T13:03

происшествия

москва

санкт-петербург

тверь

октябрьская железная дорога

сапсан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой поезда "Сапсан", следовавшего по маршруту Москва – Санкт-Петербург, который был остановлен в Твери из-за технической неисправности, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Ранее Октябрьская железная дорога сообщала, что в пятницу в 08.20 на станции Тверь в связи с технической неисправностью был остановлен поезд №758 "Сапсан" сообщением Москва — Санкт-Петербург. Из Москвы в Тверь направлен резервный состав, в который пересадили пассажиров. Сообщалось, что задержка поезда составит около двух часов."Предварительная причина ‑ техническая неисправность поезда (сработал датчик контроля бортовой системы управления). В 10.08 резервным составом пассажиры отправлены из Твери в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку техническому состоянию поезда и проведению его планово-предупредительного ремонта", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210429/sapsan-1730469511.html

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происшествия, москва, санкт-петербург, тверь, октябрьская железная дорога, сапсан