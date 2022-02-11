https://ria.ru/20220211/sanktsii-1772391712.html

Салливан: США не рассматривают введение превентивных санкций против России

Салливан: США не рассматривают введение превентивных санкций против России - РИА Новости, 11.02.2022

Салливан: США не рассматривают введение превентивных санкций против России

США по-прежнему не рассматривают возможность введения превентивных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил на брифинге советник... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T23:27

2022-02-11T23:27

2022-02-11T23:27

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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. США по-прежнему не рассматривают возможность введения превентивных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент полагает, что санкции нацелены на сдерживание. И чтобы они сдерживали, они должны вводиться следующим образом, что если (президент РФ Владимир – ред.) Путин делает движение, за этим следует расплата. Мы полагаем, что это верная логика", - сказал Салливан, отвечая на вопрос о том, не рассматривается ли возможность введения превентивных санкций против России перед якобы планирующимся вторжением на Украину.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771050457.html

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в мире, нато, россия, киев, москва, сша