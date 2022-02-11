10:34 11.02.2022 (обновлено: 12:34 11.02.2022)
Россия ждет от Германии позитивных сигналов в вопросе с RT DE, заявил посол
Посол Нечаев: Россия ждет от Германии позитивных сигналов в вопросе с RT DE
Телеканал RT DE
БЕРЛИН, 11 фев — РИА Новости. В Москве готовы к конструктивному сотрудничеству с Берлином в ситуации вокруг телеканала RT DE и ждут позитивных сигналов, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Германии Сергей Нечаев.
"Что касается ситуации вокруг RT DE, всегда отмечали, что не стремимся к конфликту с Берлином. Но и смотреть на то, как наш телеканал подвергают дискриминации, выдавливают из местного информационного поля, не собираемся. Наш подход прост: и российские СМИ в ФРГ, и германские СМИ в России должны иметь равные, недискриминационные условия для работы. Готовы к конструктивному сотрудничеству с германской стороной по этому вопросу. Ждем от Берлина позитивных сигналов", — сказал он.
10 февраля, 12:30Лукашевич назвал запрет Германии на вещание RT DE возмутительным
По словам посла, сейчас в Германии как никогда высок запрос на качественное альтернативное мнение, которое представляют российские СМИ, вещающие на немецком языке.
Первого февраля комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила транслировать материалы RT DE в Германии, заявив, что у организаторов нет необходимого разрешения. При этом RT DE получило лицензию в Сербии — по европейской конвенции о трансграничном телевещании это дает право работать в большинстве стран ЕС, в том числе и в ФРГ.
В МИД заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении немецких СМИ и интернет-посредников. Пятого февраля Москва объявила о прекращении работы Deutsche Welle.
4 февраля, 18:13В МИД напомнили Германии о сербской лицензии RT DE