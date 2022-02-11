https://ria.ru/20220211/rt-1772217824.html

Россия ждет от Германии позитивных сигналов в вопросе с RT DE, заявил посол

Россия ждет от Германии позитивных сигналов в вопросе с RT DE, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2022

Россия ждет от Германии позитивных сигналов в вопросе с RT DE, заявил посол

В Москве готовы к конструктивному сотрудничеству с Берлином в ситуации вокруг телеканала RT DE и ждут позитивных сигналов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:34

2022-02-11T10:34

2022-02-11T12:34

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БЕРЛИН, 11 фев — РИА Новости. В Москве готовы к конструктивному сотрудничеству с Берлином в ситуации вокруг телеканала RT DE и ждут позитивных сигналов, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Германии Сергей Нечаев."Что касается ситуации вокруг RT DE, всегда отмечали, что не стремимся к конфликту с Берлином. Но и смотреть на то, как наш телеканал подвергают дискриминации, выдавливают из местного информационного поля, не собираемся. Наш подход прост: и российские СМИ в ФРГ, и германские СМИ в России должны иметь равные, недискриминационные условия для работы. Готовы к конструктивному сотрудничеству с германской стороной по этому вопросу. Ждем от Берлина позитивных сигналов", — сказал он.По словам посла, сейчас в Германии как никогда высок запрос на качественное альтернативное мнение, которое представляют российские СМИ, вещающие на немецком языке.Первого февраля комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила транслировать материалы RT DE в Германии, заявив, что у организаторов нет необходимого разрешения. При этом RT DE получило лицензию в Сербии — по европейской конвенции о трансграничном телевещании это дает право работать в большинстве стран ЕС, в том числе и в ФРГ.В МИД заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении немецких СМИ и интернет-посредников. Пятого февраля Москва объявила о прекращении работы Deutsche Welle.Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева >>

https://ria.ru/20220210/rt-1772046225.html

https://ria.ru/20220204/rt-1771134028.html

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