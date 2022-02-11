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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220211/rt-1772217824.html
Россия ждет от Германии позитивных сигналов в вопросе с RT DE, заявил посол
Россия ждет от Германии позитивных сигналов в вопросе с RT DE, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2022
Россия ждет от Германии позитивных сигналов в вопросе с RT DE, заявил посол
В Москве готовы к конструктивному сотрудничеству с Берлином в ситуации вокруг телеканала RT DE и ждут позитивных сигналов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:34
2022-02-11T12:34
медиавойны
в мире
анналена бербок
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россия
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БЕРЛИН, 11 фев — РИА Новости. В Москве готовы к конструктивному сотрудничеству с Берлином в ситуации вокруг телеканала RT DE и ждут позитивных сигналов, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Германии Сергей Нечаев."Что касается ситуации вокруг RT DE, всегда отмечали, что не стремимся к конфликту с Берлином. Но и смотреть на то, как наш телеканал подвергают дискриминации, выдавливают из местного информационного поля, не собираемся. Наш подход прост: и российские СМИ в ФРГ, и германские СМИ в России должны иметь равные, недискриминационные условия для работы. Готовы к конструктивному сотрудничеству с германской стороной по этому вопросу. Ждем от Берлина позитивных сигналов", — сказал он.По словам посла, сейчас в Германии как никогда высок запрос на качественное альтернативное мнение, которое представляют российские СМИ, вещающие на немецком языке.Первого февраля комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила транслировать материалы RT DE в Германии, заявив, что у организаторов нет необходимого разрешения. При этом RT DE получило лицензию в Сербии — по европейской конвенции о трансграничном телевещании это дает право работать в большинстве стран ЕС, в том числе и в ФРГ.В МИД заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении немецких СМИ и интернет-посредников. Пятого февраля Москва объявила о прекращении работы Deutsche Welle.Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220210/rt-1772046225.html
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в мире, анналена бербок, берлин (город), москва, россия, мид германии, германия, телеканал rt, rt deutsch, сергей нечаев (дипломат)
10:34 11.02.2022 (обновлено: 12:34 11.02.2022)
 
Россия ждет от Германии позитивных сигналов в вопросе с RT DE, заявил посол

Посол Нечаев: Россия ждет от Германии позитивных сигналов в вопросе с RT DE

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE
Телеканал RT DE - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Телеканал RT DE
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БЕРЛИН, 11 фев — РИА Новости. В Москве готовы к конструктивному сотрудничеству с Берлином в ситуации вокруг телеканала RT DE и ждут позитивных сигналов, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Германии Сергей Нечаев.
"Что касается ситуации вокруг RT DE, всегда отмечали, что не стремимся к конфликту с Берлином. Но и смотреть на то, как наш телеканал подвергают дискриминации, выдавливают из местного информационного поля, не собираемся. Наш подход прост: и российские СМИ в ФРГ, и германские СМИ в России должны иметь равные, недискриминационные условия для работы. Готовы к конструктивному сотрудничеству с германской стороной по этому вопросу. Ждем от Берлина позитивных сигналов", — сказал он.
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По словам посла, сейчас в Германии как никогда высок запрос на качественное альтернативное мнение, которое представляют российские СМИ, вещающие на немецком языке.
Первого февраля комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила транслировать материалы RT DE в Германии, заявив, что у организаторов нет необходимого разрешения. При этом RT DE получило лицензию в Сербии — по европейской конвенции о трансграничном телевещании это дает право работать в большинстве стран ЕС, в том числе и в ФРГ.
В МИД заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении немецких СМИ и интернет-посредников. Пятого февраля Москва объявила о прекращении работы Deutsche Welle.
Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева >>
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МедиавойныВ миреАнналена БербокБерлин (город)МоскваРоссияМИД ГерманииГерманияТелеканал RTRT DeutschСергей Нечаев (дипломат)
 
 
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