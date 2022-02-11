https://ria.ru/20220211/nechaev-1772144469.html

Сергей Нечаев: в условиях угроз в адрес России важно не поддаваться эмоциям

Сергей Нечаев: в условиях угроз в адрес России важно не поддаваться эмоциям - РИА Новости, 11.02.2022

Сергей Нечаев: в условиях угроз в адрес России важно не поддаваться эмоциям

В декабре к власти в ФРГ пришло новое федеральное правительство во главе с социал-демократом Олафом Шольцем. Многолетний канцлер Ангела Меркель, которую в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:00

2022-02-11T11:00

2022-02-11T11:00

интервью

день дипломатического работника

мид германии

еврокомиссия

nord stream 2 ag

северный поток

россия

москва

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В декабре к власти в ФРГ пришло новое федеральное правительство во главе с социал-демократом Олафом Шольцем. Многолетний канцлер Ангела Меркель, которую в Европе называли "главным переговорщиком" с Москвой, ушла на пенсию. Многие задавались вопросами – как будут развиваться отношения между Россией и Германией, удастся ли сохранить особый подход в решении двухсторонних и международных вопросов? О том, что ожидает наше сотрудничество, а также о первых впечатлениях от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, перспективах ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", ситуации вокруг российских СМИ, в частности телеканала RT DE, в Германии и о шансах Киева получить немецкое оружие рассказал в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломатического работника, полномочный и чрезвычайный посол России в Германии Сергей Нечаев.– Уважаемый Сергей Юрьевич, поздравляем вас и всех сотрудников дипломатических и консульских представительств России в Германии с Днем дипломатического работника! Последние два года вам приходится работать в тяжелых условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Как вы и ваши коллеги справляетесь с этим? Пришлось ли вакцинироваться местными препаратами?– Сердечно благодарю вас за поздравление. Действительно, вот уже два года мы вынуждены трудиться в непростых условиях пандемии и связанных с этим ограничений. Стараемся эффективно реагировать на все вызовы, принимаем необходимые меры для охраны здоровья коллектива посольства в целях обеспечения бесперебойного выполнения дипломатическим представительством поставленных перед ним задач. Подавляющее большинство сотрудников дипмиссии и членов их семей вакцинировано прежде всего отечественными препаратами. Так называемые бустерные прививки делали и местными. Учитывая, что наш "Спутник" все еще не признан в Германии.– Новое правительство ФРГ исполняет свои обязанности уже два месяца. Какие выводы можно сделать о новом курсе взаимоотношений Берлина с Москвой? Какое впечатление сложилось у вас от встреч с представителями МИД ФРГ под руководством министра иностранных дел Анналены Бербок?– Готовы работать с членами нового германского правительства вне зависимости от их партийной принадлежности, идеологических и ценностных установок. Исходим из того, что такое взаимодействие должно базироваться на взаимном уважении, равноправии, прагматизме, балансе интересов. Как подтвердил визит министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Россию 18 января 2022 года, партнеры готовы к обсуждению широкого круга актуальных двусторонних и международных вопросов. Существует понимание необходимости сохранения позитивного потенциала наших отношений, развития межобщественного, межрегионального, межпарламентского взаимодействия, сотрудничества в сферах экономики, энергетики, инноваций, науки, культуры, в историко-мемориальной области. В то же время о каких-то далеко идущих выводах говорить пока преждевременно.– Пятнадцать лет назад, десятого февраля 2007 года, президент России Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности по вопросам выстраивания европейской и международной архитектуры безопасности. Почему эти крайне важные – как любят подчеркивать в Берлине – вопросы до сих пор не решены? Допустимо ли здесь не взаимовыгодное решение?– К сожалению, на Западе ни тогда, ни сейчас не демонстрируют должной готовности услышать и глубоко понять позицию России, учесть ее стремление к обеспечению равной, неделимой безопасности. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно разъяснял нашу позицию, выступал с инициативами, направленными на построение единой мирной Европы от Лиссабона до Владивостока. Они не были услышаны Западом. В итоге деградация ситуации в сфере безопасности продолжилась. Что касается Мюнхенской конференции, то она постепенно превращается в трибуну для продвижения западными элитами антироссийских нарративов. Общая ответственность ведущих мировых игроков за решение глобальных проблем современности подменяется блоковым мышлением, международное право – миропорядком, основанным на "правилах". Апофеоз такого подхода – политическая и медийная истерия вокруг Украины, устроенная на Западе.– Германская сторона грозит России санкциями в случае "агрессии" против Украины. Есть ли, на ваш взгляд, тут "красные линии", переход которых приведет к возникновению невосполнимого ущерба для двустороннего сотрудничества (например, отказ от реализации проекта "Северный поток – 2")? Готов ли с нашей стороны ответ на случай подобного развития событий?– Думаю, в условиях продолжающегося искусственного нагнетания напряженности, используемой Западом для милитаризации Украины и выдвижения все новых обвинений и угроз в адрес России, важно не поддаваться эмоциям. Призываем партнеров отказаться от конфронтации и активизировать работу с Киевом по реализации Минского "Комплекса мер", который Украина продолжает упорно саботировать.– В ФРГ уверяют, что политическая подоплека в затягивании сертификации газопровода "Северный поток – 2" отсутствует. При этом сроки его введения в эксплуатацию постоянно увеличиваются. Как российская сторона оценивает сложившуюся ситуацию?– Рассчитываем, что процедура сертификации "Северного потока – 2" в ближайшее время возобновится и будет носить профессиональный, неполитизированный характер. Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG создала дочернюю структуру в германской юрисдикции Gas for Europe GmbH, предоставляет Федеральному сетевому агентству ФРГ необходимую документацию. Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим.– Еврокомиссия сообщила, что будет консультироваться с Украиной в ходе сертификации "Северного потока – 2", что еще больше затянет сроки согласования. Ранее говорилось, что Киев не имеет отношения к данной процедуре. Как вы оцениваете решение ЕК обратиться к Украине? Несет ли это потенциальные риски?– Еврокомиссия вправе консультироваться со сторонами, интересы которых посчитает затронутыми. Окончательное решение о сертификации принимает Федеральное сетевое агентство ФРГ. Следует помнить, что "СП-2" строился в соответствии с нормами есовского законодательства. Впоследствии, однако, изначально согласованные правила неоднократно менялись стороной ЕС, включая внесение изменений в газовую директиву и искусственное привнесение в проект политических моментов.– В Киеве все чаще говорят о том, что минские договоренности были приняты Украиной "под дулом пистолета" и их выполнение невозможно. С этой позицией солидарны некоторые германские политики, например, представители участвующей в правящей коалиции партии "Зеленые". Как вы понимаете логику Берлина, ваших собеседников в МИД ФРГ, где с одной стороны требуют "возрождения "нормандского формата", а с другой – с пониманием относятся к отказу Киева выполнять минские договоренности? Почему в Берлине за семь лет не нашли аргументов для убеждения украинских партнеров?– Обязательность полного и неукоснительного выполнения минских договоренностей, одобренных резолюцией СБ ООН, не обсуждается. Альтернативы Минску нет. Это, к слову, признается всеми сторонами. Тем удивительнее слышать постоянно звучащие из Киева оговорки о нежелании выполнять "Комплекс мер" и вступать в прямой диалог с Донецком и Луганском. Не менее странной видится позиция Берлина и Парижа, которые, несмотря на свой посреднический статус, весьма терпимо относятся к нарушениям и капризам украинской стороны. В диалоге с партнерами по "нормандскому формату" не устаем повторять, что мы должны быть нацелены не на имитацию переговорного процесса, а на достижение конкретного результата. Последовательность всех шагов зафиксирована на бумаге в виде "Комплекса мер". Его надо выполнять.– Исходите ли вы из того, что позиция правительства ФРГ по вопросу предоставления Украине произведенного в Германии летального оружия, например систем ПВО или военных кораблей, будет сохранена? Какая реакция последует со стороны России, если такие поставки начнут осуществляться?– Ведущие политики страны, включая канцлера и мининдел ФРГ, разделяют понимание о недопустимости поставок летального оружия на Украину, ибо это никак не будет способствовать ни процессу урегулирования, ни конструктивному развитию российско-германских отношений.– СМИ ФРГ в последние месяцы активно занимаются "бряцанием оружием" и нагнетанием военной истерии, предупреждая о "неминуемом вторжении России на Украину". На этом фоне показательно ограничивается вещание российских СМИ в ФРГ, в частности телеканала RT DE. Как вы оцениваете последовавшие в ответ на недружественное поведение Берлина шаги Москвы? Существует ли возможность нахождения конструктивного компромисса с германскими партнерами в этом вопросе?– От медийной шумихи вокруг "неминуемой агрессии" России против Украины местная общественность давно устала. На этом фоне как никогда высок запрос на качественное альтернативное мнение, которое представляют российские СМИ, вещающие на немецком языке. Что касается ситуации вокруг RT DE, всегда отмечали, что не стремимся к конфликту с Берлином. Но и смотреть на то, как наш телеканал подвергают дискриминации, выдавливают из местного информационного поля, не собираемся. Наш подход прост: и российские СМИ в ФРГ, и германские СМИ в России должны иметь равные, недискриминационные условия для работы. Готовы к конструктивному сотрудничеству с германской стороной по этому вопросу. Ждем от Берлина позитивных сигналов.– В конце января в германском Бундестаге провели памятное заседание, посвященное дню памяти жертв национал-социализма, в рамках которого выступила бывшая узница концлагеря Терезиенштадт, известная американская писательница и общественный деятель Инге Ауэрбахер. В своей речи она выразила благодарность Красной Армии за освобождение узников из нацистских застенков. Из публикаций посольства в социальных сетях известно, что после завершения официальной протокольной части состоялась ваша личная встреча с госпожой Ауэрбахер. О чем вы говорили?– У нас действительно состоялась отдельная встреча с госпожой Ауэрбахер после траурного заседания в Бундестаге. В ходе нашего разговора она выразила искреннюю благодарность воинам Красной Армии, освободивших ее и других узников из нацистского концлагеря. Вспоминала этот день со слезами на глазах. Рассказала о своих неоднократных поездках в Россию, просветительской деятельности в качестве очевидицы Холокоста, поделилась искренними симпатиями к нашей стране.

https://ria.ru/20220114/sputnik-1767766920.html

https://ria.ru/20220210/rech-1772017117.html

https://ria.ru/20220121/potok-1768837989.html

https://ria.ru/20220209/vstrecha-1771855734.html

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769984302.html

https://ria.ru/20220127/voyna-1769801214.html

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