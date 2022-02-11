https://ria.ru/20220211/pytki-1772213929.html

Альтернативный законопроект о пытках получил положительный отзыв СПЧ

Альтернативный законопроект о пытках получил положительный отзыв СПЧ - РИА Новости, 11.02.2022

Альтернативный законопроект о пытках получил положительный отзыв СПЧ

Рабочая группа Совета Федерации внесет 14 февраля в Госдуму альтернативный законопроект о противодействии пыткам, сообщила РИА Новости глава группы, сенатор... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:13

2022-02-11T10:13

2022-02-11T10:19

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рабочая группа Совета Федерации внесет 14 февраля в Госдуму альтернативный законопроект о противодействии пыткам, сообщила РИА Новости глава группы, сенатор Людмила Нарусова, отметив, что СПЧ дал положительное заключение на этот документ.Ранее в декабре 2021 года председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас и глава комитета Госдумы Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказания за пытки, организованные представителями власти. Ожидается, что он будет рассмотрен в первом чтении 17 февраля.По ее словам, документ готовился два года."Принципиальное отличие нашего законопроекта от проекта Клишаса и Крашенинникова - в изменениях в статью 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которые предусматривают, что признания, полученные под пытками, не являются достоверным доказательством", - сказала сенатор.По ее словам, ещё со сталинских времён в отечественном правосудии действует принцип, сформулированный прокурором Андреем Вышинским: "Признание - мать доказательств". "Наш законопроект предусматривает отказ от этого действующего до сих пор принципа. Если выбитые под пытками признания не будут приниматься как достоверные доказательства, пытки обессмыслятся и пытать будут меньше", - заявила Нарусова.

https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html

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совет федерации рф