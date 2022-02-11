https://ria.ru/20220211/pytki-1772213929.html
Альтернативный законопроект о пытках получил положительный отзыв СПЧ
Альтернативный законопроект о пытках получил положительный отзыв СПЧ - РИА Новости, 11.02.2022
Альтернативный законопроект о пытках получил положительный отзыв СПЧ
Рабочая группа Совета Федерации внесет 14 февраля в Госдуму альтернативный законопроект о противодействии пыткам, сообщила РИА Новости глава группы, сенатор... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:13
2022-02-11T10:13
2022-02-11T10:19
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/58/1552145856_0:24:2908:1660_1920x0_80_0_0_c21d53178a22c37935887a4acc91a1a9.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рабочая группа Совета Федерации внесет 14 февраля в Госдуму альтернативный законопроект о противодействии пыткам, сообщила РИА Новости глава группы, сенатор Людмила Нарусова, отметив, что СПЧ дал положительное заключение на этот документ.Ранее в декабре 2021 года председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас и глава комитета Госдумы Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказания за пытки, организованные представителями власти. Ожидается, что он будет рассмотрен в первом чтении 17 февраля.По ее словам, документ готовился два года."Принципиальное отличие нашего законопроекта от проекта Клишаса и Крашенинникова - в изменениях в статью 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которые предусматривают, что признания, полученные под пытками, не являются достоверным доказательством", - сказала сенатор.По ее словам, ещё со сталинских времён в отечественном правосудии действует принцип, сформулированный прокурором Андреем Вышинским: "Признание - мать доказательств". "Наш законопроект предусматривает отказ от этого действующего до сих пор принципа. Если выбитые под пытками признания не будут приниматься как достоверные доказательства, пытки обессмыслятся и пытать будут меньше", - заявила Нарусова.
https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/58/1552145856_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_b0671c08fc4092c52771e50884769916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф
10:13 11.02.2022 (обновлено: 10:19 11.02.2022)
Альтернативный законопроект о пытках получил положительный отзыв СПЧ
Альтернативный законопроект о противодействии пыткам получил положительный отзыв СПЧ
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рабочая группа Совета Федерации внесет 14 февраля в Госдуму альтернативный законопроект о противодействии пыткам, сообщила РИА Новости глава группы, сенатор Людмила Нарусова, отметив, что СПЧ дал положительное заключение на этот документ.
Ранее в декабре 2021 года председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас
и глава комитета Госдумы Павел Крашенинников
внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказания за пытки, организованные представителями власти. Ожидается, что он будет рассмотрен в первом чтении 17 февраля.
"14 февраля, в понедельник наша рабочая группа будет вносить альтернативный законопроект", - сказала Нарусова.
По ее словам, документ готовился два года.
"Принципиальное отличие нашего законопроекта от проекта Клишаса и Крашенинникова - в изменениях в статью 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которые предусматривают, что признания, полученные под пытками, не являются достоверным доказательством", - сказала сенатор.
По ее словам, ещё со сталинских времён в отечественном правосудии действует принцип, сформулированный прокурором Андреем Вышинским: "Признание - мать доказательств". "Наш законопроект предусматривает отказ от этого действующего до сих пор принципа. Если выбитые под пытками признания не будут приниматься как достоверные доказательства, пытки обессмыслятся и пытать будут меньше", - заявила Нарусова.