Два главных козыря Путина по Украине, из-за которых НАТО выглядит жалко

21:03 11.02.2022 (обновлено: 23:51 11.02.2022)
The Spectator рассказал, как Путин изобличил Запад
The Spectator: президент России Путин наглядно показал, что Запад стал пережитком истории
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПрезидент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Британский журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Почему Путин побеждает", автор которой порассуждал о том, как Россия "подсвечивает" слабости Запада.
"Путин изобличил "Запад" как некое теоретическое построение, далекий от современных реалий пережиток истории. <…> Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами", — говорится в материале.
По мнению автора, сейчас многие страны заняты спорами вокруг украинского кризиса, что ослабляет их как единый блок. Кроме того, многие из них по сей день не могут выбрать четкую линию взаимодействия с Москвой, что играет последней только на руку, отмечается в статье.
"Его (Владимира Путина. — Прим. ред.) успех заключается в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций. Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий", — пишет автор.
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По его словам, двумя главными силами России остаются армия и дипломатические навыки самого президента страны. Как подчеркивается в публикации, западные страны просто не могут игнорировать их наличие у России.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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