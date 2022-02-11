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https://ria.ru/20220211/putin-1772378223.html
Два главных козыря Путина по Украине, из-за которых НАТО выглядит жалко
The Spectator рассказал, как Путин изобличил Запад - РИА Новости, 11.02.2022
Два главных козыря Путина по Украине, из-за которых НАТО выглядит жалко
Британский журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Почему Путин побеждает", автор которой порассуждал о том, как Россия "подсвечивает" слабости... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T21:03
2022-02-11T23:51
в мире
владимир путин
россия
украина
нато
киев
москва
ситуация на украине
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Британский журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Почему Путин побеждает", автор которой порассуждал о том, как Россия "подсвечивает" слабости Запада."Путин изобличил "Запад" как некое теоретическое построение, далекий от современных реалий пережиток истории. &lt;…&gt; Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами", — говорится в материале.По мнению автора, сейчас многие страны заняты спорами вокруг украинского кризиса, что ослабляет их как единый блок. Кроме того, многие из них по сей день не могут выбрать четкую линию взаимодействия с Москвой, что играет последней только на руку, отмечается в статье."Его (Владимира Путина. — Прим. ред.) успех заключается в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций. Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий", — пишет автор.По его словам, двумя главными силами России остаются армия и дипломатические навыки самого президента страны. Как подчеркивается в публикации, западные страны просто не могут игнорировать их наличие у России.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, нато, киев, москва, ситуация на украине
21:03 11.02.2022 (обновлено: 23:51 11.02.2022)
 
The Spectator рассказал, как Путин изобличил Запад

The Spectator: президент России Путин наглядно показал, что Запад стал пережитком истории

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПрезидент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Британский журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Почему Путин побеждает", автор которой порассуждал о том, как Россия "подсвечивает" слабости Запада.
"Путин изобличил "Запад" как некое теоретическое построение, далекий от современных реалий пережиток истории. <…> Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами", — говорится в материале.
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"Цель — российская граница". На Западе ссорятся из-за Москвы и Киева
По мнению автора, сейчас многие страны заняты спорами вокруг украинского кризиса, что ослабляет их как единый блок. Кроме того, многие из них по сей день не могут выбрать четкую линию взаимодействия с Москвой, что играет последней только на руку, отмечается в статье.
"Его (Владимира Путина. — Прим. ред.) успех заключается в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций. Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий", — пишет автор.
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По его словам, двумя главными силами России остаются армия и дипломатические навыки самого президента страны. Как подчеркивается в публикации, западные страны просто не могут игнорировать их наличие у России.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:00
Демонизация Путина обернулась против Запада
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаНАТОКиевМоскваСитуация на Украине
 
 
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