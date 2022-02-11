https://ria.ru/20220211/putin-1772378223.html

Два главных козыря Путина по Украине, из-за которых НАТО выглядит жалко

The Spectator рассказал, как Путин изобличил Запад - РИА Новости, 11.02.2022

Два главных козыря Путина по Украине, из-за которых НАТО выглядит жалко

Британский журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Почему Путин побеждает", автор которой порассуждал о том, как Россия "подсвечивает" слабости... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T21:03

2022-02-11T21:03

2022-02-11T23:51

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Британский журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Почему Путин побеждает", автор которой порассуждал о том, как Россия "подсвечивает" слабости Запада."Путин изобличил "Запад" как некое теоретическое построение, далекий от современных реалий пережиток истории. <…> Нет больше двух разных миров — Востока и Запада. Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами", — говорится в материале.По мнению автора, сейчас многие страны заняты спорами вокруг украинского кризиса, что ослабляет их как единый блок. Кроме того, многие из них по сей день не могут выбрать четкую линию взаимодействия с Москвой, что играет последней только на руку, отмечается в статье."Его (Владимира Путина. — Прим. ред.) успех заключается в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций. Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий", — пишет автор.По его словам, двумя главными силами России остаются армия и дипломатические навыки самого президента страны. Как подчеркивается в публикации, западные страны просто не могут игнорировать их наличие у России.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html

https://ria.ru/20220210/minskie-1772123031.html

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