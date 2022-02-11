07:08 11.02.2022 (обновлено: 10:12 11.02.2022)
Полянский не исключил, что Запад готовит провокацию в Донбассе
Зампостпреда России при ООН Полянский не исключил подготовки Западом провокации в Донбассе
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
ООН, 11 фев — РИА Новости, Алан Булкаты. Запад может готовить провокацию в Донбассе, чтобы затем обвинить Москву во "вторжении" на Украину, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время дипломат выразил надежду, что у партнеров "хватит благоразумия на подобную схему не идти". По его словам, Москва надеется, что "этого не произойдет и здравый смысл все-таки возобладает".
Однако, по словам Полянского, крайне настораживает то, с какой настойчивостью и оголтелостью некоторые страны продолжают продвигать "ложную или непроверенную информацию, делать далеко идущие выводы и провокационные предположения". "В таких условиях риск военной провокации возрастает во много раз", — заключил первый зампостпреда.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Также на фоне происходящего Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе.