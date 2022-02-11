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Полянский не исключил, что Запад готовит провокацию в Донбассе
Полянский не исключил, что Запад готовит провокацию в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2022
Полянский не исключил, что Запад готовит провокацию в Донбассе
Запад может готовить провокацию в Донбассе, чтобы затем обвинить Москву во "вторжении" на Украину, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T07:08
2022-02-11T10:12
россия
нато
украина
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ООН, 11 фев — РИА Новости, Алан Булкаты. Запад может готовить провокацию в Донбассе, чтобы затем обвинить Москву во "вторжении" на Украину, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.В то же время дипломат выразил надежду, что у партнеров "хватит благоразумия на подобную схему не идти". По его словам, Москва надеется, что "этого не произойдет и здравый смысл все-таки возобладает".Однако, по словам Полянского, крайне настораживает то, с какой настойчивостью и оголтелостью некоторые страны продолжают продвигать "ложную или непроверенную информацию, делать далеко идущие выводы и провокационные предположения". "В таких условиях риск военной провокации возрастает во много раз", — заключил первый зампостпреда.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Также на фоне происходящего Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе. Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского &gt;&gt;
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россия, нато, украина, в мире
07:08 11.02.2022 (обновлено: 10:12 11.02.2022)
 
Полянский не исключил, что Запад готовит провокацию в Донбассе

Зампостпреда России при ООН Полянский не исключил подготовки Западом провокации в Донбассе

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Читать ria.ru в
ООН, 11 фев — РИА Новости, Алан Булкаты. Запад может готовить провокацию в Донбассе, чтобы затем обвинить Москву во "вторжении" на Украину, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время дипломат выразил надежду, что у партнеров "хватит благоразумия на подобную схему не идти". По его словам, Москва надеется, что "этого не произойдет и здравый смысл все-таки возобладает".
Однако, по словам Полянского, крайне настораживает то, с какой настойчивостью и оголтелостью некоторые страны продолжают продвигать "ложную или непроверенную информацию, делать далеко идущие выводы и провокационные предположения". "В таких условиях риск военной провокации возрастает во много раз", — заключил первый зампостпреда.
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В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Также на фоне происходящего Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
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