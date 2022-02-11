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Уоллес вспомнил слова Лаврова, комментируя переговоры с Шойгу
Уоллес вспомнил слова Лаврова, комментируя переговоры с Шойгу - РИА Новости, 11.02.2022
Уоллес вспомнил слова Лаврова, комментируя переговоры с Шойгу
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его разговор с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу был откровенным и потому не похож на переговоры... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:33
2022-02-11T19:27
в мире
россия
великобритания
сергей шойгу
бен уоллес
лиз трасс
сергей лавров
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его разговор с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу был откровенным и потому не похож на переговоры министров иностранных дел, которые глава МИД России Сергей Лавров ранее охарактеризовал как "разговор глухого с немым".Лавров в четверг провел переговоры с британской коллегой Лиз Трасс. По окончании переговоров в ходе пресс-конференции Лавров выразил сожаление, что встреча была похожа на "разговор немого с глухим"."Я думаю, что министр Лавров - мастер в такого рода взаимодействиях. Но я могу сказать, что в нашем разговоре с Шойгу сегодня абсолютно точно не было ни глухоты, ни слепоты. Как министры обороны мы несем ответственность за последствия того, что будет происходить. Тем более я и начальник Генштаба - мы несем за это ответственность тоже. И если что-то пойдет не так, цена будет очень высока. И это ничем не отличается от подхода российских военных профессионалов", - сказал Уоллес журналистам."Мы имеем дело с фактами, потому что в наших общих интересах разрешить ситуацию. Я считаю, что у нас была конструктивная и откровенная дискуссия. Надеюсь, она внесет свой вклад в улучшение атмосферы и деэскалацию", - добавил он.
https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1771938884.html
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в мире, россия, великобритания, сергей шойгу, бен уоллес, лиз трасс, сергей лавров
18:33 11.02.2022 (обновлено: 19:27 11.02.2022)
 
Уоллес вспомнил слова Лаврова, комментируя переговоры с Шойгу

Глава Минобороны Британии Уоллес назвал разговор с Шойгу откровенным

© REUTERS / Borut ZivulovicМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Borut Zivulovic
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его разговор с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу был откровенным и потому не похож на переговоры министров иностранных дел, которые глава МИД России Сергей Лавров ранее охарактеризовал как "разговор глухого с немым".
Лавров в четверг провел переговоры с британской коллегой Лиз Трасс. По окончании переговоров в ходе пресс-конференции Лавров выразил сожаление, что встреча была похожа на "разговор немого с глухим".
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"Я думаю, что министр Лавров - мастер в такого рода взаимодействиях. Но я могу сказать, что в нашем разговоре с Шойгу сегодня абсолютно точно не было ни глухоты, ни слепоты. Как министры обороны мы несем ответственность за последствия того, что будет происходить. Тем более я и начальник Генштаба - мы несем за это ответственность тоже. И если что-то пойдет не так, цена будет очень высока. И это ничем не отличается от подхода российских военных профессионалов", - сказал Уоллес журналистам.
"Мы имеем дело с фактами, потому что в наших общих интересах разрешить ситуацию. Я считаю, что у нас была конструктивная и откровенная дискуссия. Надеюсь, она внесет свой вклад в улучшение атмосферы и деэскалацию", - добавил он.
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В миреРоссияВеликобританияСергей ШойгуБен УоллесЛиз ТрассСергей Лавров
 
 
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