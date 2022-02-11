https://ria.ru/20220211/peregovory-1772353596.html

Уоллес вспомнил слова Лаврова, комментируя переговоры с Шойгу

Уоллес вспомнил слова Лаврова, комментируя переговоры с Шойгу - РИА Новости, 11.02.2022

Уоллес вспомнил слова Лаврова, комментируя переговоры с Шойгу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его разговор с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу был откровенным и потому не похож на переговоры... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T18:33

2022-02-11T18:33

2022-02-11T19:27

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бен уоллес

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сергей лавров

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его разговор с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу был откровенным и потому не похож на переговоры министров иностранных дел, которые глава МИД России Сергей Лавров ранее охарактеризовал как "разговор глухого с немым".Лавров в четверг провел переговоры с британской коллегой Лиз Трасс. По окончании переговоров в ходе пресс-конференции Лавров выразил сожаление, что встреча была похожа на "разговор немого с глухим"."Я думаю, что министр Лавров - мастер в такого рода взаимодействиях. Но я могу сказать, что в нашем разговоре с Шойгу сегодня абсолютно точно не было ни глухоты, ни слепоты. Как министры обороны мы несем ответственность за последствия того, что будет происходить. Тем более я и начальник Генштаба - мы несем за это ответственность тоже. И если что-то пойдет не так, цена будет очень высока. И это ничем не отличается от подхода российских военных профессионалов", - сказал Уоллес журналистам."Мы имеем дело с фактами, потому что в наших общих интересах разрешить ситуацию. Я считаю, что у нас была конструктивная и откровенная дискуссия. Надеюсь, она внесет свой вклад в улучшение атмосферы и деэскалацию", - добавил он.

https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1771938884.html

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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в мире, россия, великобритания, сергей шойгу, бен уоллес, лиз трасс, сергей лавров