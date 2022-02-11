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Британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова, заявил посол России
Британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2022
Британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова, заявил посол России
Британская сторона "не слушала и не слышала" то, что говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс в РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T00:04
2022-02-11T00:06
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великобритания
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ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Британская сторона "не слушала и не слышала" то, что говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс в Москве, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.Ранее сам Ларов по итогам переговоров с Трасс заявил, что разочарован тем, "что получается разговор немого с глухим".Он добавил, что российская сторона ожидала, что визит Трасс станет блеском британской дипломатии, однако она оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и "близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений".Отвечая на вопрос, не было бы лучше, если бы визит и вовсе не состоялся, Келин заявил, что "не может быть таким недипломатичным", чтобы так говорить, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если это взаимное желание."Мы всегда выступаем за диалог, за дипломатию, но ультиматумы, жесткие заявления, фразы – это тупик. Но, к сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию", - подчеркнул Келин.Он добавил, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил, что отправляет главу МИД и министра обороны в Москву, чтобы наладить отношения, однако российская сторона по итогам визита Трасс этого не увидела.
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в мире, россия, великобритания
00:04 11.02.2022 (обновлено: 00:06 11.02.2022)
 
Британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова, заявил посол России

Посол России Келин: британская сторона на переговорах "не слушала и не слышала" Лаврова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции
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ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Британская сторона "не слушала и не слышала" то, что говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс в Москве, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Ранее сам Ларов по итогам переговоров с Трасс заявил, что разочарован тем, "что получается разговор немого с глухим".
"Мы не увидели никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего… Министр вопрос детально объяснял, что происходит, что мы хотим, почему эта ситуация, но британская сторона ни слушала и не слышала того, что мы говорили", - заявил посол в интервью британскому телеканалу.
Он добавил, что российская сторона ожидала, что визит Трасс станет блеском британской дипломатии, однако она оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и "близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений".
Отвечая на вопрос, не было бы лучше, если бы визит и вовсе не состоялся, Келин заявил, что "не может быть таким недипломатичным", чтобы так говорить, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если это взаимное желание.
"Мы всегда выступаем за диалог, за дипломатию, но ультиматумы, жесткие заявления, фразы – это тупик. Но, к сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию", - подчеркнул Келин.
Он добавил, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил, что отправляет главу МИД и министра обороны в Москву, чтобы наладить отношения, однако российская сторона по итогам визита Трасс этого не увидела.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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