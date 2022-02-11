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Британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова, заявил посол России

Британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2022

Британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова, заявил посол России

Британская сторона "не слушала и не слышала" то, что говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс в РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T00:04

2022-02-11T00:04

2022-02-11T00:06

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ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Британская сторона "не слушала и не слышала" то, что говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс в Москве, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.Ранее сам Ларов по итогам переговоров с Трасс заявил, что разочарован тем, "что получается разговор немого с глухим".Он добавил, что российская сторона ожидала, что визит Трасс станет блеском британской дипломатии, однако она оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и "близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений".Отвечая на вопрос, не было бы лучше, если бы визит и вовсе не состоялся, Келин заявил, что "не может быть таким недипломатичным", чтобы так говорить, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если это взаимное желание."Мы всегда выступаем за диалог, за дипломатию, но ультиматумы, жесткие заявления, фразы – это тупик. Но, к сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию", - подчеркнул Келин.Он добавил, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил, что отправляет главу МИД и министра обороны в Москву, чтобы наладить отношения, однако российская сторона по итогам визита Трасс этого не увидела.

https://ria.ru/20220210/tvity-1772169736.html

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