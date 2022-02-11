https://ria.ru/20220211/pandemiya-1772284876.html

ВОЗ честно оценила ситуацию с пандемией

ВОЗ заявила, что пандемия еще не закончилась - РИА Новости, 11.02.2022

ВОЗ честно оценила ситуацию с пандемией

Пандемия еще не закончилась, заявила представитель ВОЗ Сумия Сваминатан. Об этом пишет Reuters. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:21

2022-02-11T14:21

2022-02-11T14:21

распространение коронавируса

здоровье - общество

ботсвана

россия

юар

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пандемия еще не закончилась, заявила представитель ВОЗ Сумия Сваминатан. Об этом пишет Reuters."Мы наблюдади как вирус развивается, мутирует, поэтому мы знаем, что появятся новые варианты, требующие нашего внимания, поэтому мы не подошли к концу пандемии", — рассказал главный научный сотрудник организации журналистам в ЮАР.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.

https://ria.ru/20220211/omikron-1772184607.html

ботсвана

россия

юар

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здоровье - общество, ботсвана, россия, юар, коронавирус в россии, коронавирус covid-19