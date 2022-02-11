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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220211/pandemiya-1772284876.html
ВОЗ честно оценила ситуацию с пандемией
ВОЗ заявила, что пандемия еще не закончилась - РИА Новости, 11.02.2022
ВОЗ честно оценила ситуацию с пандемией
Пандемия еще не закончилась, заявила представитель ВОЗ Сумия Сваминатан. Об этом пишет Reuters. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:21
2022-02-11T14:21
распространение коронавируса
здоровье - общество
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россия
юар
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пандемия еще не закончилась, заявила представитель ВОЗ Сумия Сваминатан. Об этом пишет Reuters."Мы наблюдади как вирус развивается, мутирует, поэтому мы знаем, что появятся новые варианты, требующие нашего внимания, поэтому мы не подошли к концу пандемии", — рассказал главный научный сотрудник организации журналистам в ЮАР.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
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здоровье - общество, ботсвана, россия, юар, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
14:21 11.02.2022
 
ВОЗ заявила, что пандемия еще не закончилась

Представитель ВОЗ Сваминатан заявила об угрозе появления новых вариантов COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пандемия еще не закончилась, заявила представитель ВОЗ Сумия Сваминатан. Об этом пишет Reuters.
"Мы наблюдади как вирус развивается, мутирует, поэтому мы знаем, что появятся новые варианты, требующие нашего внимания, поэтому мы не подошли к концу пандемии", — рассказал главный научный сотрудник организации журналистам в ЮАР.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 03:31Распространение коронавируса
Комаровский назвал два "принципиальных" симптома "омикрона"
 
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