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Генсек ООН не исключает арбитража, если политика США по визам не изменится
Генсек ООН не исключает арбитража, если политика США по визам не изменится - РИА Новости, 11.02.2022
Генсек ООН не исключает арбитража, если политика США по визам не изменится
Генсек ООН Антониу Гутерреш не исключает запуска процедуры арбитража, если политика невыдачи виз США дипломатам кардинально не изменится, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:55
2022-02-11T09:55
василий небензя
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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш не исключает запуска процедуры арбитража, если политика невыдачи виз США дипломатам кардинально не изменится, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее Москва заявляла, что российская делегация уже на протяжении четырех лет сталкивается с проблемами, связанными с систематическими отказами во въездных визах как для сотрудников постпредства РФ при ООН, так и для делегатов из Москвы. Остается нерешенной проблема с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.В среду постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что передал Гутеррешу послание главы МИД РФ Сергея Лаврова с требованием от США выполнения своих визовых обязательств. В нем, как пояснил Небензя, глава МИД требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со стороной пребывания, для того чтобы разобрать действия властей США, которые обязаны обеспечивать условия для работы миссии при ООН.Как заявил Полянский, генсек ООН озабочен этой ситуацией и неоднократно это подтверждал Москве."Он, понятное дело, хочет постараться все-таки обойтись без крайних мер. Потому что запуск арбитража – это серьезное дело. За этим могут быть последствия. Американцы, конечно, не хотят такого сценария, что бы они там ни говорили", - сказал Полянский.По его словам, Гутерреш контактирует по этой проблеме с американской стороной и доводит до них позицию РФ."Нам иногда удается, в том числе и с помощью Секретариата (ООН - ред.), какие-то отдельные срочные визовые вопросы решать. Но системная проблема сохраняется, и нам непонятны принципы, по которым американская сторона принимает решения. Вдобавок остается подвешенным вопрос об отобранной у нас недвижимости", - указал Полянский."Одним словом, генсек не исключает обращения в арбитраж. Он просто хочет исчерпать все имеющиеся у него рычаги воздействия на американскую сторону, чтобы решить проблему", - подчеркнул он."Однако мы последовательно указываем ему, что отношение американцев не меняется. Поэтому он все-таки вынужден будет запустить арбитраж, если подход американской стороны не изменится кардинальным образом", - заявил дипломат.
https://radiosputnik.ria.ru/20220122/otkaz-viza-1769031329.html
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василий небензя, сша, москва, россия, оон
09:55 11.02.2022
 
Генсек ООН не исключает арбитража, если политика США по визам не изменится

Полянский: Гутерреш не исключает начала арбитража, если политика США по визам не изменится

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Читать ria.ru в
ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш не исключает запуска процедуры арбитража, если политика невыдачи виз США дипломатам кардинально не изменится, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее Москва заявляла, что российская делегация уже на протяжении четырех лет сталкивается с проблемами, связанными с систематическими отказами во въездных визах как для сотрудников постпредства РФ при ООН, так и для делегатов из Москвы. Остается нерешенной проблема с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.
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В среду постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что передал Гутеррешу послание главы МИД РФ Сергея Лаврова с требованием от США выполнения своих визовых обязательств. В нем, как пояснил Небензя, глава МИД требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со стороной пребывания, для того чтобы разобрать действия властей США, которые обязаны обеспечивать условия для работы миссии при ООН.
Как заявил Полянский, генсек ООН озабочен этой ситуацией и неоднократно это подтверждал Москве.
"Он, понятное дело, хочет постараться все-таки обойтись без крайних мер. Потому что запуск арбитража – это серьезное дело. За этим могут быть последствия. Американцы, конечно, не хотят такого сценария, что бы они там ни говорили", - сказал Полянский.
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По его словам, Гутерреш контактирует по этой проблеме с американской стороной и доводит до них позицию РФ.
"Нам иногда удается, в том числе и с помощью Секретариата (ООН - ред.), какие-то отдельные срочные визовые вопросы решать. Но системная проблема сохраняется, и нам непонятны принципы, по которым американская сторона принимает решения. Вдобавок остается подвешенным вопрос об отобранной у нас недвижимости", - указал Полянский.
"Одним словом, генсек не исключает обращения в арбитраж. Он просто хочет исчерпать все имеющиеся у него рычаги воздействия на американскую сторону, чтобы решить проблему", - подчеркнул он.
"Однако мы последовательно указываем ему, что отношение американцев не меняется. Поэтому он все-таки вынужден будет запустить арбитраж, если подход американской стороны не изменится кардинальным образом", - заявил дипломат.
 
Василий НебензяСШАМоскваРоссияООН
 
 
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