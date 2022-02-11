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Полянский уличил Лондон в пренебрежении к неисполнению Минских соглашений

Полянский уличил Лондон в пренебрежении к неисполнению Минских соглашений - РИА Новости, 11.02.2022

Полянский уличил Лондон в пренебрежении к неисполнению Минских соглашений

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил Лондон в пренебрежении к проблеме неисполнения Киевом Минских соглашений. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:37

2022-02-11T09:37

2022-02-11T10:15

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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил Лондон в пренебрежении к проблеме неисполнения Киевом Минских соглашений.В январе британский телеканал Sky News показал в эфире двух подданных Великобритании, воюющих за Украину и находящихся на передовой, что, как отмечал Полянский, является явным нарушением пункта 10 Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Пункт 10 предписывает "вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ", а также "разоружение всех незаконных групп".Отвечая на вопрос о том, означает ли подобный видеосюжет на британском телеканале, что Лондон не заинтересован в выполнении минских соглашений Киевом, Полянский указал: "Сюжет, о котором вы упомянули, – вопиющая демонстрация пренебрежительного отношения Великобритании к процессу выполнения этого важного документа (Комплекса мер по выполнению минских соглашений – ред.) Украиной".По его словам, при такой постановке вопроса у украинских властей будет все меньше и меньше стимулов уважать Минские соглашения, "о чем они в последнее время прямо заявляют".При этом Полянский подчеркнул, что Россия в Совете безопасности "не будет обходить стороной" вопрос присутствия иностранных военных на линии соприкосновения.Как указал дипломат, Москва считает, что Минские соглашения – это единственная возможная международно-признанная основа для урегулирования затянувшегося внутриукраинского конфликта.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

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