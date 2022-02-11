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Полянский уличил Лондон в пренебрежении к неисполнению Минских соглашений
Полянский уличил Лондон в пренебрежении к неисполнению Минских соглашений - РИА Новости, 11.02.2022
Полянский уличил Лондон в пренебрежении к неисполнению Минских соглашений
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил Лондон в пренебрежении к проблеме неисполнения Киевом Минских соглашений. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:37
2022-02-11T10:15
в мире
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лондон
россия
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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил Лондон в пренебрежении к проблеме неисполнения Киевом Минских соглашений.В январе британский телеканал Sky News показал в эфире двух подданных Великобритании, воюющих за Украину и находящихся на передовой, что, как отмечал Полянский, является явным нарушением пункта 10 Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Пункт 10 предписывает "вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ", а также "разоружение всех незаконных групп".Отвечая на вопрос о том, означает ли подобный видеосюжет на британском телеканале, что Лондон не заинтересован в выполнении минских соглашений Киевом, Полянский указал: "Сюжет, о котором вы упомянули, – вопиющая демонстрация пренебрежительного отношения Великобритании к процессу выполнения этого важного документа (Комплекса мер по выполнению минских соглашений – ред.) Украиной".По его словам, при такой постановке вопроса у украинских властей будет все меньше и меньше стимулов уважать Минские соглашения, "о чем они в последнее время прямо заявляют".При этом Полянский подчеркнул, что Россия в Совете безопасности "не будет обходить стороной" вопрос присутствия иностранных военных на линии соприкосновения.Как указал дипломат, Москва считает, что Минские соглашения – это единственная возможная международно-признанная основа для урегулирования затянувшегося внутриукраинского конфликта.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского &gt;&gt;
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в мире, оон, лондон, россия, киев, москва, обсе
09:37 11.02.2022 (обновлено: 10:15 11.02.2022)
 
Полянский уличил Лондон в пренебрежении к неисполнению Минских соглашений

Полянский уличил Лондон в пренебрежении к проблеме неисполнения Минских соглашений

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Читать ria.ru в
ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил Лондон в пренебрежении к проблеме неисполнения Киевом Минских соглашений.
В январе британский телеканал Sky News показал в эфире двух подданных Великобритании, воюющих за Украину и находящихся на передовой, что, как отмечал Полянский, является явным нарушением пункта 10 Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Пункт 10 предписывает "вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ", а также "разоружение всех незаконных групп".
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09:08
Китай поддерживает позицию России по вопросу безопасности, заявил Полянский
Отвечая на вопрос о том, означает ли подобный видеосюжет на британском телеканале, что Лондон не заинтересован в выполнении минских соглашений Киевом, Полянский указал: "Сюжет, о котором вы упомянули, – вопиющая демонстрация пренебрежительного отношения Великобритании к процессу выполнения этого важного документа (Комплекса мер по выполнению минских соглашений – ред.) Украиной".
По его словам, при такой постановке вопроса у украинских властей будет все меньше и меньше стимулов уважать Минские соглашения, "о чем они в последнее время прямо заявляют".
При этом Полянский подчеркнул, что Россия в Совете безопасности "не будет обходить стороной" вопрос присутствия иностранных военных на линии соприкосновения.
Как указал дипломат, Москва считает, что Минские соглашения – это единственная возможная международно-признанная основа для урегулирования затянувшегося внутриукраинского конфликта.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
 
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