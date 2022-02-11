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Полянский призвал США и НАТО разделять стремление к мировой стабильности

Полянский призвал США и НАТО разделять стремление к мировой стабильности - РИА Новости, 11.02.2022

Полянский призвал США и НАТО разделять стремление к мировой стабильности

Россия рассчитывает на то, что договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности удастся, так как они должны разделять стремление сохранить мировую... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:20

2022-02-11T09:20

2022-02-11T10:14

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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия рассчитывает на то, что договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности удастся, так как они должны разделять стремление сохранить мировую стабильность, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Отвечая на вопрос о том, какие меры Россия будет принимать, если договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности не удастся, Полянский сказал: "Мы исходим из того, что договориться с США и НАТО нам удастся, поскольку стремление сохранить мировую стабильность и упрочить безопасность в Европе они должны разделять, хотя бы исходя из чувства самосохранения", - сказал Полянский.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

https://ria.ru/20220211/oon-1772207077.html

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оон, нато, в мире, сша, россия, европа