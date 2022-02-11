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Матвиенко предложила включить в ОМС психиатрическую помощь после COVID-19
Матвиенко предложила включить в ОМС психиатрическую помощь после COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2022
Матвиенко предложила включить в ОМС психиатрическую помощь после COVID-19
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Галине Кареловой, профильному социальному комитету обсудить с Минздравом возможность включения... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:16
2022-02-11T13:16
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Галине Кареловой, профильному социальному комитету обсудить с Минздравом возможность включения психиатрической помощи переболевшим ковидом в систему обязательного медстрахования.На заседании палаты в пятницу президент Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского, доктор медицинских наук, профессор Зураб Кекелидзе рассказал о последствиях для переболевших коронавирусной инфекцией, отметив, что люди в ряде случаев испытывают проблемы с памятью, переживают депрессию.По итогам его выступления вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев предложил включить в систему ОМС психиатрическую помощь таким пациентам."Система ОМС не позволяет принимать таких больных в поликлиниках, оказывать им психиатрическую помощь", - сказал законодатель.Он отметил, что в психиатрические клиники люди идти боятся, боятся, что их поставят на учет. При этом в обычной поликлинике такую медицинскую помощь им оказать не могут.Матвиенко поддержала предложение коллеги и поручила Кареловой, профильному социальному комитету "вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой медицинской помощи в систему ОМС".
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общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, коронавирус covid-19
13:16 11.02.2022
 
Матвиенко предложила включить в ОМС психиатрическую помощь после COVID-19

Матвиенко предложила включить в ОМС психиатрическую помощь переболевшим COVID-19

© Depositphotos / fizkesВрач держит за руку пациента
Врач держит за руку пациента - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Depositphotos / fizkes
Врач держит за руку пациента
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Галине Кареловой, профильному социальному комитету обсудить с Минздравом возможность включения психиатрической помощи переболевшим ковидом в систему обязательного медстрахования.
На заседании палаты в пятницу президент Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского, доктор медицинских наук, профессор Зураб Кекелидзе рассказал о последствиях для переболевших коронавирусной инфекцией, отметив, что люди в ряде случаев испытывают проблемы с памятью, переживают депрессию.
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По итогам его выступления вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев предложил включить в систему ОМС психиатрическую помощь таким пациентам.
"Система ОМС не позволяет принимать таких больных в поликлиниках, оказывать им психиатрическую помощь", - сказал законодатель.
Он отметил, что в психиатрические клиники люди идти боятся, боятся, что их поставят на учет. При этом в обычной поликлинике такую медицинскую помощь им оказать не могут.
Матвиенко поддержала предложение коллеги и поручила Кареловой, профильному социальному комитету "вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой медицинской помощи в систему ОМС".
 
ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФКоронавирус COVID-19
 
 
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