https://ria.ru/20220211/omikron-1772230375.html

Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России

Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России - РИА Новости, 11.02.2022

Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России

Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 84 субъектах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:23

2022-02-11T11:23

2022-02-11T11:23

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760031860_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_da7e6e48c0aa65d6c884e46b276de3e1.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 84 субъектах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/kovid-1772065779.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса