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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220211/omarov-1772220928.html
Омаров перестал скрывать новую девушку: ей оказалась жена футболиста
Омаров перестал скрывать новую девушку: ей оказалась жена футболиста - РИА Новости, 11.02.2022
Омаров перестал скрывать новую девушку: ей оказалась жена футболиста
Курбан Омаров перестал скрывать новую девушку – кадрами с ней он поделился в Instagram. Ей оказалась супруга футболиста Федора Кудряшова Анастасия. РИА Новости, 11.02.2022
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Курбан Омаров перестал скрывать новую девушку – кадрами с ней он поделился в Instagram. Ей оказалась супруга футболиста Федора Кудряшова Анастасия.Спортсмен в социальных сетях отметил, что они с супругой расстались, но не успели официально оформить развод.Не оставила без внимания новый роман бывшего супруга Ксения Бородина. Она рассказала подписчикам о своем отношении к женам футболистов, назвав такие вопросы "бестактными".Ранее Омаров в качестве жениха стал участником передачи "Давай поженимся", куда пришел вместе с сыном от предыдущих отношений.
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знаменитости, шоу-бизнес
11:00 11.02.2022
 
Омаров перестал скрывать новую девушку: ей оказалась жена футболиста

Новой девушкой Омарова оказалась супруга футболиста Кудряшова

© Фото : @zimamoscow/InstagramБлогер Курбан Омаров показывает приобретенную квартиру
Блогер Курбан Омаров показывает приобретенную квартиру - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Фото : @zimamoscow/Instagram
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Курбан Омаров перестал скрывать новую девушку – кадрами с ней он поделился в Instagram. Ей оказалась супруга футболиста Федора Кудряшова Анастасия.

"Терпеть не могу слухи", – написал Омаров.

© @zimamoscowСкриншот публикации Курбана Омарова в Instagram
Скриншот публикации Курбана Омарова в Instagram
© @zimamoscow
Спортсмен в социальных сетях отметил, что они с супругой расстались, но не успели официально оформить развод.
"Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. Я очень рад, что у Насти сейчас своя личная жизнь. Счастливая женщина – счастье для всех!" – написал Кудряшов.
Не оставила без внимания новый роман бывшего супруга Ксения Бородина. Она рассказала подписчикам о своем отношении к женам футболистов, назвав такие вопросы "бестактными".

"У меня своя жизнь. Дело не в женах футболистов, косметологах, бывших женах и просто девочка-дурочках. Дело в порядочности людей, а их в этом мире немного, как и вас с бестактными вопросами", – написала ведущая.

Ранее Омаров в качестве жениха стал участником передачи "Давай поженимся", куда пришел вместе с сыном от предыдущих отношений.
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
27 января, 10:12Шоубиз
"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче
 
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