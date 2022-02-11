https://ria.ru/20220211/omarov-1772220928.html

Омаров перестал скрывать новую девушку: ей оказалась жена футболиста

Омаров перестал скрывать новую девушку: ей оказалась жена футболиста - РИА Новости, 11.02.2022

Омаров перестал скрывать новую девушку: ей оказалась жена футболиста

Курбан Омаров перестал скрывать новую девушку – кадрами с ней он поделился в Instagram. Ей оказалась супруга футболиста Федора Кудряшова Анастасия. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Курбан Омаров перестал скрывать новую девушку – кадрами с ней он поделился в Instagram. Ей оказалась супруга футболиста Федора Кудряшова Анастасия.Спортсмен в социальных сетях отметил, что они с супругой расстались, но не успели официально оформить развод.Не оставила без внимания новый роман бывшего супруга Ксения Бородина. Она рассказала подписчикам о своем отношении к женам футболистов, назвав такие вопросы "бестактными".Ранее Омаров в качестве жениха стал участником передачи "Давай поженимся", куда пришел вместе с сыном от предыдущих отношений.

https://ria.ru/20220127/pozhenimsya-1769410749.html

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