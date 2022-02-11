Омаров перестал скрывать новую девушку: ей оказалась жена футболиста
Новой девушкой Омарова оказалась супруга футболиста Кудряшова
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Курбан Омаров перестал скрывать новую девушку – кадрами с ней он поделился в Instagram. Ей оказалась супруга футболиста Федора Кудряшова Анастасия.
"Терпеть не могу слухи", – написал Омаров.
Спортсмен в социальных сетях отметил, что они с супругой расстались, но не успели официально оформить развод.
"Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. Я очень рад, что у Насти сейчас своя личная жизнь. Счастливая женщина – счастье для всех!" – написал Кудряшов.
Не оставила без внимания новый роман бывшего супруга Ксения Бородина. Она рассказала подписчикам о своем отношении к женам футболистов, назвав такие вопросы "бестактными".
"У меня своя жизнь. Дело не в женах футболистов, косметологах, бывших женах и просто девочка-дурочках. Дело в порядочности людей, а их в этом мире немного, как и вас с бестактными вопросами", – написала ведущая.
Ранее Омаров в качестве жениха стал участником передачи "Давай поженимся", куда пришел вместе с сыном от предыдущих отношений.
27 января, 10:12Шоубиз"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче