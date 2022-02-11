https://ria.ru/20220211/olimpiada-1772278763.html
Олимпиада за забором и китайские военные. Что происходит в Пекине?
Олимпиада за забором и китайские военные. Что происходит в Пекине? - РИА Новости, 11.02.2022
Олимпиада за забором и китайские военные. Что происходит в Пекине?
Обстановку на Олимпийских играх в Пекине уже обозвали "карцером". В ковид-изоляторах, кажется, побывали журналисты абсолютно всех изданий, хотя во многих правилах ковид-протокола до сих пор не разобрались. Дорога до спортивных объектов зачастую занимает пять часов, а депортацию можно схлопотать за случайное общение с местными жителями.
2022-02-11T14:00
2022-02-11T14:00
2022-02-11T14:02
не верю!
подкаст
спорт
олимпиада
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Олимпиада за забором и китайские военные. Что происходит в Пекине?
Обстановку на Олимпийских играх в Пекине уже обозвали "карцером". В ковид-изоляторах, кажется, побывали журналисты абсолютно всех изданий, хотя во многих правилах ковид-протокола до сих пор не разобрались. Дорога до спортивных объектов зачастую занимает пять часов, а депортацию можно схлопотать за случайное общение с местными жителями. Что на самом деле происходит в олимпийской столице и нужны ли "журналисты на месте" при таких условиях работы – спрашиваем у коллег из редакции РИА Новости Спорт.
audio/mpeg
Олимпиада за забором и китайские военные. Что происходит в Пекине?
Обстановку на Олимпийских играх в Пекине уже обозвали "карцером". В ковид-изоляторах, кажется, побывали журналисты абсолютно всех изданий, хотя во многих правилах ковид-протокола до сих пор не разобрались. Дорога до спортивных объектов зачастую занимает пять часов, а депортацию можно схлопотать за случайное общение с местными жителями. Что на самом деле происходит в олимпийской столице и нужны ли "журналисты на месте" при таких условиях работы – спрашиваем у коллег из редакции РИА Новости Спорт.
audio/mpeg
Что на самом деле происходит в олимпийской столице и нужны ли "журналисты на месте" при таких условиях работы – спрашиваем у коллег из редакции РИА Новости Спорт.2.40 – Про гостеприимство и китайских военных 4.44 – новый метод лечения - "пиво от коронавируса" 7.27 – Почему в изоляторах всех кормят по-разному и отчего это зависит? 9.15 – Умеют ли роботы в пресс-центре Олимпиады готовить пельмени 11.30 – Как вычисляют "контактных лиц" и что с ними происходит12.15 – "А этот человек точно незаменимый?" 17.18 – Зачем нужны журналисты и почему плачет спортредакция 19.33 – Как ковид сыграл на руку всем пресс-службам 21.25 – Золотая идея по добыче эксклюзивов 24.04 – Что будет со спортсменом, сдавшим положительный тест на ковид 25.17 – Когда сборная Боливии по хоккею выиграет Олимпиаду? 29.12 – Теория заговора от спортивных журналистов. Такси – не то, чем кажется!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, спорт, олимпиада, аудио
14:00 11.02.2022 (обновлено: 14:02 11.02.2022)
Олимпиада за забором и китайские военные. Что происходит в Пекине?
Обстановку на Олимпийских играх в Пекине уже обозвали "карцером". В ковид-изоляторах, кажется, побывали журналисты абсолютно всех изданий, хотя во многих правилах ковид-протокола до сих пор не разобрались. Дорога до спортивных объектов зачастую занимает пять часов, а депортацию можно схлопотать за случайное общение с местными жителями.
Что на самом деле происходит в олимпийской столице и нужны ли "журналисты на месте" при таких условиях работы – спрашиваем у коллег из редакции РИА Новости Спорт.
2.40 – Про гостеприимство и китайских военных
4.44 – новый метод лечения - "пиво от коронавируса"
7.27 – Почему в изоляторах всех кормят по-разному и отчего это зависит?
9.15 – Умеют ли роботы в пресс-центре Олимпиады готовить пельмени
11.30 – Как вычисляют "контактных лиц" и что с ними происходит
12.15 – "А этот человек точно незаменимый?"
17.18 – Зачем нужны журналисты и почему плачет спортредакция
19.33 – Как ковид сыграл на руку всем пресс-службам
21.25 – Золотая идея по добыче эксклюзивов
24.04 – Что будет со спортсменом, сдавшим положительный тест на ковид
25.17 – Когда сборная Боливии по хоккею выиграет Олимпиаду?
29.12 – Теория заговора от спортивных журналистов. Такси – не то, чем кажется!
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