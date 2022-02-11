https://ria.ru/20220211/nauka-1772260683.html

Исследование шведского профессора разгромило мифы о женщинах в науке

Исследование шведского профессора разгромило мифы о женщинах в науке - РИА Новости, 11.02.2022

Исследование шведского профессора разгромило мифы о женщинах в науке

Число мальчиков и девочек, поступающих в вузы с тем, чтобы посвятить себя науке, примерно одинаково, однако затем эта пропорция сильно изменяется, а высших... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:58

2022-02-11T12:58

2022-02-11T14:42

россия

швеция

российская академия наук

высшая школа экономики (вшэ)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771537355_0:244:3068:1970_1920x0_80_0_0_78a6743ecff9483512ee946b708521e1.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Число мальчиков и девочек, поступающих в вузы с тем, чтобы посвятить себя науке, примерно одинаково, однако затем эта пропорция сильно изменяется, а высших научных степеней из женщин достигают лишь единицы, причем во многом это происходит не из-за отсутствия таланта или работоспособности, а из-за архаичного отношения к ним, "неосознанной предвзятости", говорится в исследовании профессора биологии Университета Чалмерс (Швеция) Перниллы Виттунг-Стафсхеде.Презентация исследования приурочена ко Дню женщин в науке, который отмечается 11 февраля. Данные имеются в распоряжении РИА Новости.Как пояснила профессор, она хотела показать, что ряд наиболее частых утверждений относительно положения женщин в науке можно опровергнуть с помощью научных доводов.Прохудившийся "наукопровод"Виттунг-Стафсхеде отмечает, что утверждение "проблем у женщин нет" легко опровергается статистикой. Согласно данным, только 29% профессоров в Швеции - женщины. По статистике, которая приводится в исследовании ВШЭ, в России также треть докторов наук - женщины, при этом женщины составляют только 2% среди действительных членов Российской академии наук.Исследовательница отмечает, что нельзя не заметить очевидную проблему "пирамиды" или "прохудившегося трубопровода". Это означает, что девочки составляют примерно половину студентов, которые учатся в вузах, но на этапе аспирантуры их становится меньше, чем мальчиков, на этапе получения степени диспропорция усиливается, а на уровне докторов и профессоров достигает соотношения в две трети мужчин против одной трети женщин. В руководстве учебных заведений подавляющее число мужчин.Разница в занимаемых должностях порождает разницу в оплате труда мужчин и женщин, отмечает Виттунг-Стафсхеде. В среднем в Швеции зарплата мужчин в науке на 13% выше, чем у женщин.Огурец и кошкаКак отметила ученая, часто можно слышать утверждение, что проблема женщин существует из-за их биологических особенностей. Однако исследования психологов и социологов не нашли отличий между мужчинами и женщинами в амбициях, интеллектуальных и аналитических способностях, решении проблем, социальной вариативности и навыках вербализации, что говорит о небиологической природе проблемы."Мы можем говорить о неосознанной предвзятости", - полагает профессор.Она проиллюстрировала свою идею видеозаписью, где кошка отпрыгивает, когда замечает на полу за собой большой огурец. Она делает это инстинктивно, потому что кошка не много в жизни видела огурцов. То же самое касается женщин в науке: мужчины не привыкли их там наблюдать, поэтому "вздрагивают".Виттунг-Стафсхеде также обратила внимание на слова, которые используют в рекомендательных письмах для женщин и мужчин. Частотный анализ слов показал, что, описывая женщин, используют слова "работящая", "услужливая", "аккуратная", к мужчинам же применяют следующие определения: "незабываемый", "экстраординарный", "потрясающий".Согласно результатам анализа, который приводится в исследовании, до сих пор у ученых-мужчин в среднем более высокие рейтинги, им выдают гранты с большей вероятностью или есть специальные "легкие" гранты для женщин, сложнее добиться публикации исследования главным автором - женщиной, у "женских" статей меньше цитируемость. Таким образом, женщина подвергается отрицательному отбору на любом этапе научной карьеры, делает вывод профессор.Ватерлиния гендераПо мнению профессора, сексуальное насилие в отношении женщин в научной среде представляет собой айсберг, большая часть которого скрыта от взглядов. Видимой ситуация становится при очевидных сексуальных домогательствах, на этом уровне проходит ватерлиния. Тем не менее, под водой остаются такие дискриминационные гендерные практики, как изоляция на работе, сложности в работе из-за материнства, доминирование мужчин в работе, грубость, стереотипные ожидания от женского поведения.Между тем, по мнению ученой, принятие политик, законов и введение специальных должностей по соблюдению прав женщин не позволит исправить ситуацию -необходимо менять академическую культуру, а это долгий и системный процесс.Для решения гендерного вопроса в науке Виттунг-Стафсхеде предлагает следующие действия: сделать его приоритетом в стратегических планах научных заведений, продвижение женщин на главные роли во всех департаментах, вести гендерную статистику, потому что в настоящее время данные отсутствуют, учреждать образовательные проекты о равноправии полов.

https://ria.ru/20220211/nauka-1772224268.html

https://ria.ru/20220210/uchenye-1772104933.html

https://ria.ru/20220103/nauka-1766479087.html

https://ria.ru/20220211/uchenye-1772223120.html

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, швеция, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ)