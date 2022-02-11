https://ria.ru/20220211/nato-1772364398.html

Минобороны Британии заявило, что НАТО заинтересована в отношениях с Россией

Минобороны Британии заявило, что НАТО заинтересована в отношениях с Россией - РИА Новости, 11.02.2022

Минобороны Британии заявило, что НАТО заинтересована в отношениях с Россией

НАТО намерена соблюдать соглашения с Россией, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T19:24

2022-02-11T19:24

2022-02-11T20:10

бен уоллес

россия

нато

великобритания

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. НАТО намерена соблюдать соглашения с Россией, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес."Каждое государство обладает равным правом на обеспечение безопасности, и НАТО намерена соблюдать все соглашения, подписанные, в том числе с российским правительством", - сказал министр в ходе пресс-конференции в ходе визита в РФ.Страны НАТО не заинтересованы в том, чтобы "разделять и властвовать" в отношении России, хотят сильных отношений, включая торговые, сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес."НАТО является оборонным альянсом. Это обусловлено Уставом НАТО. Мы не заинтересованы в том, чтобы разделять и властвовать в отношении России. Никто в этом не заинтересован. Нам бы хотелось выстроить сильные взаимоотношения с Россией, хотелось бы выстроить сильные торговые взаимоотношения ", - сказал Уоллес на пресс-конференции в Москве.В пятницу Уоллес прибыл в Москву, где провел переговоры министром обороны России Сергеем Шойгу. Накануне российскую столицу посетила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

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бен уоллес, россия, нато, великобритания, сергей шойгу, в мире