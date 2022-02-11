19:24 11.02.2022 (обновлено: 20:10 11.02.2022)
Минобороны Британии заявило, что НАТО заинтересована в отношениях с Россией
Министр обороны Британии Уоллес: НАТО заинтересована в сильных отношениях с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. НАТО намерена соблюдать соглашения с Россией, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Каждое государство обладает равным правом на обеспечение безопасности, и НАТО намерена соблюдать все соглашения, подписанные, в том числе с российским правительством", - сказал министр в ходе пресс-конференции в ходе визита в РФ.
Страны НАТО не заинтересованы в том, чтобы "разделять и властвовать" в отношении России, хотят сильных отношений, включая торговые, сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"НАТО является оборонным альянсом. Это обусловлено Уставом НАТО. Мы не заинтересованы в том, чтобы разделять и властвовать в отношении России. Никто в этом не заинтересован. Нам бы хотелось выстроить сильные взаимоотношения с Россией, хотелось бы выстроить сильные торговые взаимоотношения ", - сказал Уоллес на пресс-конференции в Москве.
В пятницу Уоллес прибыл в Москву, где провел переговоры министром обороны России Сергеем Шойгу. Накануне российскую столицу посетила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.