https://ria.ru/20220211/nato-1772273420.html
В НАТО назвали срок принятия решения по усилению на восточном направлении
В НАТО назвали срок принятия решения по усилению на восточном направлении - РИА Новости, 11.02.2022
В НАТО назвали срок принятия решения по усилению на восточном направлении
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение по усилению альянса на восточном направлении на долгосрочной основе ожидается весной 2022 года. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:43
2022-02-11T13:43
2022-02-11T13:57
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение по усилению альянса на восточном направлении на долгосрочной основе ожидается весной 2022 года."Мы рассматриваем возможность усиления этого фланга нашего альянса на более долгосрочной основе. Это включает размещение боевых групп в Румынии и других странах региона Черного моря. Это будет обсуждаться на следующей встрече министрами обороны. Я ожидаю, что министры согласятся приступить к планированию, определению масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение, как я ожидаю, может быть принято весной", - сказал он на пресс-конференции на военной базе Михаила Когэлничану в Румынии.В четверг Столтенберг сообщил, что альянс в настоящее время рассматривает возможность размещения боевых групп на Черном море в Румынии. Ранее Столтенберг заявлял, что альянс также изучает и возможность долгосрочного усиления на Востоке.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772269149.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, румыния, черное море
13:43 11.02.2022 (обновлено: 13:57 11.02.2022)
В НАТО назвали срок принятия решения по усилению на восточном направлении
Генсек НАТО: решение по усилению на восточном направлении ожидается весной 2022 года