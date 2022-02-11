https://ria.ru/20220211/nato-1772268383.html

Столтенберг подтвердил планы усилить присутствие НАТО на востоке

Столтенберг подтвердил планы усилить присутствие НАТО на востоке - РИА Новости, 11.02.2022

Столтенберг подтвердил планы усилить присутствие НАТО на востоке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:30

2022-02-11T13:30

2022-02-11T13:42

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины."Министры обороны стран альянса на следующей неделе обсудят как нам усилить наше присутствие на восточном направлении", - сказал он на пресс-конференции на военной базе Михаила Когэлничану в Румынии. В четверг Столтенберг сообщил, что альянс в настоящее время рассматривает возможность размещения боевых групп на Черном море в Румынии.Запад обвиняет РФ в планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Как накануне по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей. А постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что миф о "российской угрозе на Украине" выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией.

https://ria.ru/20220211/nato-1772241670.html

https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772148300.html

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в мире, нато, йенс столтенберг