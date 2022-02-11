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Столтенберг подтвердил планы усилить присутствие НАТО на востоке
Столтенберг подтвердил планы усилить присутствие НАТО на востоке - РИА Новости, 11.02.2022
Столтенберг подтвердил планы усилить присутствие НАТО на востоке
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:30
2022-02-11T13:42
в мире
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины."Министры обороны стран альянса на следующей неделе обсудят как нам усилить наше присутствие на восточном направлении", - сказал он на пресс-конференции на военной базе Михаила Когэлничану в Румынии. В четверг Столтенберг сообщил, что альянс в настоящее время рассматривает возможность размещения боевых групп на Черном море в Румынии.Запад обвиняет РФ в планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Как накануне по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей. А постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что миф о "российской угрозе на Украине" выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией.
https://ria.ru/20220211/nato-1772241670.html
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в мире, нато, йенс столтенберг
13:30 11.02.2022 (обновлено: 13:42 11.02.2022)
 
Столтенберг подтвердил планы усилить присутствие НАТО на востоке

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил планы усилить присутствие альянса на востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.
"Министры обороны стран альянса на следующей неделе обсудят как нам усилить наше присутствие на восточном направлении", - сказал он на пресс-конференции на военной базе Михаила Когэлничану в Румынии. В четверг Столтенберг сообщил, что альянс в настоящее время рассматривает возможность размещения боевых групп на Черном море в Румынии.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 11:55
НАТО разместит контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии
Запад обвиняет РФ в планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Как накануне по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей. А постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что миф о "российской угрозе на Украине" выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 18:52
Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин
 
В миреНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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