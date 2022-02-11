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Трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music

Трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music - РИА Новости, 11.02.2022

Трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music

Совместная песня Егора Крида и певицы МакSим "Отпускаю" заняла первое место в чартах Apple Music меньше чем за сутки после премьеры — как сообщают артисты, это... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T18:12

2022-02-11T18:12

2022-02-11T18:12

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Совместная песня Егора Крида и певицы МакSим "Отпускаю" заняла первое место в чартах Apple Music меньше чем за сутки после премьеры — как сообщают артисты, это рекорд в России по скорости "взлета" на первую строчку."Вы у меня шумахеры! Абсолютный рекорд в России по скорости попадания на первое место в Apple Music", — сообщил Крид в сториз своей страницы в Instagram.Артист также призвал фанатов "взять вершину" на музыкальных площадках VKontakte, Spotify и Яндекс.Музыка. Певица МакSим также прокомментировала "взлет" в своей соцсети."Вот не ожидали! Самый быстрый подъем на первую строчку. Спасибо вам большое за понимание искренних эмоций! Я чувствую эту поддержку, от того хочется написать ещё больше!", — говорит МакSим в своем Instagram.В инстаграме Крид написал, что эта песня "родилась" полгода назад. Как только рэперу предложили записать ее, он сразу согласился, написал текст и приехал в студию.В ремиксе звучат знакомая миллионам партия МакSим, а также речитативы Крида, в которых он рассказывает о расставании и о том, как пытается отпустить отношения.У слушателей мнение по поводу ремикса разошлись. Некоторых он тронул и заставил поностальгировать, а кого-то разозлил. "Зачем он (имея в виду Крида — Прим. ред.) испортил этот самый любимый трек"; "Оригинал лучше", — высказались недовольные.Это не первый раз, когда Егор Крид записывает ремиксы на хиты прошлых лет. Ранее вместе с Валерией рэпер презентовал альтернативную версию на ее песни "Часики", а также перепел "Миллион алых роз" Аллы Пугачевой (примадонна в записи не участвовала. — Прим. ред.).

https://ria.ru/20220204/klip-1770890228.html

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новости культуры, егор крид, валерия (алла перфилова), алла пугачева, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес