Мосгордума одобрила установку памятников Фиделю Кастро и Андрею Сахарову
Комиссия Мосгордумы одобрила установку памятников Фиделю Кастро и Андрею Сахарову
Заседание депутатов Мосгордумы
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям одобрила установку памятников в Москве Андрею Сахарову на Ленинском проспекте, на бульваре между зданием РАН, смотровой площадкой РАН и парком "Нескучный сад" и Фиделю Кастро на площади Фиделя Кастро в районе Сокол в САО Москвы.
Проект постановления Московской городской Думы "О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 "О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения" был рассмотрен на заседании комиссии в пятницу.
Комиссия московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям проголосовала единогласно за размещение этих памятников.
"Рассмотрев проект постановления московской городской думы …., комиссия по культуре и массовым коммуникациям рекомендует московской городской думе принять проект постановления в первом чтении и при отсутствии поправок в целом.....Единогласно", - сообщил председатель комиссии Евгений Герасимов.
Ранее в пятницу комиссия по монументальному искусству в Мосгордуме также одобрила установку памятника Андрею Сахарову, а также Фиделю Кастро.
"Общим голосованием единогласно было поддержано размещение памятника Фиделю Кастро на площади, носящей его имя. Что касается Сахарова, тоже из 13 человек, принимавших участие, 11 высказались "за", 2 человека проголосовали против.... Вместе с тем, комиссия полностью поддержала в целом размещение памятника у здания президиума Российской академии наук", - заявил председатель комиссии по монументальному искусству.