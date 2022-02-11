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Мосгордума одобрила установку памятников Фиделю Кастро и Андрею Сахарову
Мосгордума одобрила установку памятников Фиделю Кастро и Андрею Сахарову - РИА Новости, 11.02.2022
Мосгордума одобрила установку памятников Фиделю Кастро и Андрею Сахарову
Комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям одобрила установку памятников в Москве Андрею Сахарову на Ленинском проспекте, на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:00
2022-02-11T18:00
московская городская дума
фидель кастро
евгений герасимов
российская академия наук
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям одобрила установку памятников в Москве Андрею Сахарову на Ленинском проспекте, на бульваре между зданием РАН, смотровой площадкой РАН и парком "Нескучный сад" и Фиделю Кастро на площади Фиделя Кастро в районе Сокол в САО Москвы.Проект постановления Московской городской Думы "О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 "О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения" был рассмотрен на заседании комиссии в пятницу.Комиссия московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям проголосовала единогласно за размещение этих памятников."Рассмотрев проект постановления московской городской думы …., комиссия по культуре и массовым коммуникациям рекомендует московской городской думе принять проект постановления в первом чтении и при отсутствии поправок в целом.....Единогласно", - сообщил председатель комиссии Евгений Герасимов.Ранее в пятницу комиссия по монументальному искусству в Мосгордуме также одобрила установку памятника Андрею Сахарову, а также Фиделю Кастро."Общим голосованием единогласно было поддержано размещение памятника Фиделю Кастро на площади, носящей его имя. Что касается Сахарова, тоже из 13 человек, принимавших участие, 11 высказались "за", 2 человека проголосовали против.... Вместе с тем, комиссия полностью поддержала в целом размещение памятника у здания президиума Российской академии наук", - заявил председатель комиссии по монументальному искусству.
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московская городская дума, фидель кастро, евгений герасимов, российская академия наук
18:00 11.02.2022
 
Мосгордума одобрила установку памятников Фиделю Кастро и Андрею Сахарову

Комиссия Мосгордумы одобрила установку памятников Фиделю Кастро и Андрею Сахарову

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаседание депутатов Мосгордумы
Заседание депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заседание депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям одобрила установку памятников в Москве Андрею Сахарову на Ленинском проспекте, на бульваре между зданием РАН, смотровой площадкой РАН и парком "Нескучный сад" и Фиделю Кастро на площади Фиделя Кастро в районе Сокол в САО Москвы.
Проект постановления Московской городской Думы "О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 "О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения" был рассмотрен на заседании комиссии в пятницу.
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Комиссия московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям проголосовала единогласно за размещение этих памятников.
"Рассмотрев проект постановления московской городской думы …., комиссия по культуре и массовым коммуникациям рекомендует московской городской думе принять проект постановления в первом чтении и при отсутствии поправок в целом.....Единогласно", - сообщил председатель комиссии Евгений Герасимов.
Ранее в пятницу комиссия по монументальному искусству в Мосгордуме также одобрила установку памятника Андрею Сахарову, а также Фиделю Кастро.
"Общим голосованием единогласно было поддержано размещение памятника Фиделю Кастро на площади, носящей его имя. Что касается Сахарова, тоже из 13 человек, принимавших участие, 11 высказались "за", 2 человека проголосовали против.... Вместе с тем, комиссия полностью поддержала в целом размещение памятника у здания президиума Российской академии наук", - заявил председатель комиссии по монументальному искусству.
 
Московская городская думаФидель КастроЕвгений ГерасимовРоссийская академия наук
 
 
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