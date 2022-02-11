https://ria.ru/20220211/mid-1772304375.html

В МИД остались недовольны ответом НАТО и ЕС на письмо Лаврова

В МИД остались недовольны ответом НАТО и ЕС на письмо Лаврова - РИА Новости, 11.02.2022

В МИД остались недовольны ответом НАТО и ЕС на письмо Лаврова

МИД России отказался принять коллективный ответ стран НАТО и Евросоюза по соблюдению принципа неделимости безопасности, заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:28

2022-02-11T15:28

2022-02-11T18:13

йенс столтенберг

жозеп боррель

россия

нато

обсе

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. МИД России отказался принять коллективный ответ стран НАТО и Евросоюза по соблюдению принципа неделимости безопасности, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо западным коллегам, где подчеркнул необходимость для стран — членов ЕС и Североатлантического альянса объяснить, как они будут соблюдать взятые на себя в рамках ОБСЕ обязательства, в частности принцип неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны нельзя обеспечивать за счет другого государства."Предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных "документах" нет", — отметила Захарова.По ее словам, вместо этого России предложили новый раунд обсуждений по этому вопросу."В принятых на высшем уровне в ОБСЕ Хартии европейской безопасности 1999 года и Астанинской декларации 2010 года четко и недвусмысленно записано, что "ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ". А НАТО и ЕС настаивают на своей главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евроатлантике. Такой подход для нас категорически неприемлем", — заявила представитель министерства.Она призвала партнеров соблюдать взятые на себя обязательства."Поэтому не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата".Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Смоленской площади не примут совместное письмо, поскольку такой документ не сможет передать все нюансы национальных позиций.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.

https://ria.ru/20220210/razgovor-1772063203.html

https://ria.ru/20220211/nato-1772275301.html

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йенс столтенберг, жозеп боррель, россия, нато, обсе, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)