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Матвиенко призвала сенаторов к дисциплине на пленарном заседании
Матвиенко призвала сенаторов к дисциплине на пленарном заседании - РИА Новости, 11.02.2022
Матвиенко призвала сенаторов к дисциплине на пленарном заседании
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась на сенаторов с критикой за постоянные разговоры по телефону прямо во время пленарного заседания, что, по... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:34
2022-02-11T15:34
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась на сенаторов с критикой за постоянные разговоры по телефону прямо во время пленарного заседания, что, по ее словам, приводит к мешающему работе "броуновскому движению" в зале."Можно пожить без телефона два раза в месяц, когда проходят пленарные заседания? Кто-то звонит, и вы берете телефон, выходите разговаривать. Вы же не в МЧС работаете, чтобы срочно реагировать на звонки", - возмутилась она.По словам спикера, в результате в зале заседаний образуется "броуновское движение" и "проходной двор", что мешает работе."Пленарное заседание это святое для каждого из нас. Мы не просто должны присутствовать, надо активно участвовать: выступать, готовиться к правительственному часу, отстаивать интересы регионов, а не отбывать номер", - заявила Матвиенко."Сколько можно призывать к дисциплине? Мы же не в детском саду", - добавила спикер.
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политика, совет федерации рф, валентина матвиенко
15:34 11.02.2022
 
Матвиенко призвала сенаторов к дисциплине на пленарном заседании

Матвиенко потребовала от сенаторов прекратить "броуновское движение" с телефонами

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась на сенаторов с критикой за постоянные разговоры по телефону прямо во время пленарного заседания, что, по ее словам, приводит к мешающему работе "броуновскому движению" в зале.
"Можно пожить без телефона два раза в месяц, когда проходят пленарные заседания? Кто-то звонит, и вы берете телефон, выходите разговаривать. Вы же не в МЧС работаете, чтобы срочно реагировать на звонки", - возмутилась она.
По словам спикера, в результате в зале заседаний образуется "броуновское движение" и "проходной двор", что мешает работе.
"Пленарное заседание это святое для каждого из нас. Мы не просто должны присутствовать, надо активно участвовать: выступать, готовиться к правительственному часу, отстаивать интересы регионов, а не отбывать номер", - заявила Матвиенко.
"Сколько можно призывать к дисциплине? Мы же не в детском саду", - добавила спикер.
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