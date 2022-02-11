https://ria.ru/20220211/matvienko-1772306542.html
Матвиенко призвала сенаторов к дисциплине на пленарном заседании
Матвиенко призвала сенаторов к дисциплине на пленарном заседании - РИА Новости, 11.02.2022
Матвиенко призвала сенаторов к дисциплине на пленарном заседании
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась на сенаторов с критикой за постоянные разговоры по телефону прямо во время пленарного заседания, что, по... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:34
2022-02-11T15:34
2022-02-11T15:34
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась на сенаторов с критикой за постоянные разговоры по телефону прямо во время пленарного заседания, что, по ее словам, приводит к мешающему работе "броуновскому движению" в зале."Можно пожить без телефона два раза в месяц, когда проходят пленарные заседания? Кто-то звонит, и вы берете телефон, выходите разговаривать. Вы же не в МЧС работаете, чтобы срочно реагировать на звонки", - возмутилась она.По словам спикера, в результате в зале заседаний образуется "броуновское движение" и "проходной двор", что мешает работе."Пленарное заседание это святое для каждого из нас. Мы не просто должны присутствовать, надо активно участвовать: выступать, готовиться к правительственному часу, отстаивать интересы регионов, а не отбывать номер", - заявила Матвиенко."Сколько можно призывать к дисциплине? Мы же не в детском саду", - добавила спикер.
https://ria.ru/20211026/gosduma-1756385204.html
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политика, совет федерации рф, валентина матвиенко
Матвиенко призвала сенаторов к дисциплине на пленарном заседании
Матвиенко потребовала от сенаторов прекратить "броуновское движение" с телефонами
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась на сенаторов с критикой за постоянные разговоры по телефону прямо во время пленарного заседания, что, по ее словам, приводит к мешающему работе "броуновскому движению" в зале.
"Можно пожить без телефона два раза в месяц, когда проходят пленарные заседания? Кто-то звонит, и вы берете телефон, выходите разговаривать. Вы же не в МЧС работаете, чтобы срочно реагировать на звонки", - возмутилась она.
По словам спикера, в результате в зале заседаний образуется "броуновское движение" и "проходной двор", что мешает работе.
"Пленарное заседание это святое для каждого из нас. Мы не просто должны присутствовать, надо активно участвовать: выступать, готовиться к правительственному часу, отстаивать интересы регионов, а не отбывать номер", - заявила Матвиенко
.
"Сколько можно призывать к дисциплине? Мы же не в детском саду", - добавила спикер.