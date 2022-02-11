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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220211/kvn-1772304529.html
Нагиев будет ведущим КВН на время болезни Маслякова
Нагиев будет ведущим КВН на время болезни Маслякова - РИА Новости, 11.02.2022
Нагиев будет ведущим КВН на время болезни Маслякова
Актер и шоумен Дмитрий Нагиев сообщил РИА Новости, что заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни, но будет не единственной такой... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:28
2022-02-11T15:28
шоубиз
квн
дмитрий нагиев
александр масляков
россия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев сообщил РИА Новости, что заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни, но будет не единственной такой заменой.Ранее в СМИ появилась информация о том, что актёр заменит Маслякова в роли ведущего КВН и проведет игры 1/8 финала. Позднее эта информация была подтверждена в официальном Instagram КВН — пресс-служба опубликовала афишу, на которой указано, что ведущим будет Нагиев.В начале февраля Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Он отметил, что КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, "не чужих нашей игре, передаче".
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квн, дмитрий нагиев, александр масляков, россия
15:28 11.02.2022
 
Нагиев будет ведущим КВН на время болезни Маслякова

Шоумен Нагиев станет одним из ведущих, заменяющих Маслякова на играх КВН во время болезни

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Актер Дмитрий Нагиев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев сообщил РИА Новости, что заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни, но будет не единственной такой заменой.

"Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них", — сказал Нагиев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актёр заменит Маслякова в роли ведущего КВН и проведет игры 1/8 финала. Позднее эта информация была подтверждена в официальном Instagram КВН — пресс-служба опубликовала афишу, на которой указано, что ведущим будет Нагиев.
В начале февраля Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Он отметил, что КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, "не чужих нашей игре, передаче".
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