https://ria.ru/20220211/kostenko-1772262119.html

Костенко анонсировала совместную песню с Тарасовым

Костенко анонсировала совместную песню с Тарасовым - РИА Новости, 11.02.2022

Костенко анонсировала совместную песню с Тарасовым

Анастасия Костенко в социальных сетях анонсировала совместную песню с Дмитрием Тарасовым. Она показала кадры из студии. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:13

2022-02-11T13:13

2022-02-11T13:13

шоубиз

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дмитрий тарасов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Анастасия Костенко в социальных сетях анонсировала совместную песню с Дмитрием Тарасовым. Она показала кадры из студии.Не все подписчики оценили творческие начинания пары, однако девушка поспешила оправдаться.Футболист также анонсировал композицию.Ранее стало известно, что Костенко приходилось выплачивать за супруга алименты на его первую дочь. Об этом рассказала правозащитница Екатерина Гордон.

https://ria.ru/20220207/gordon-1771481618.html

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знаменитости, дмитрий тарасов, шоу-бизнес