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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220211/kostenko-1772262119.html
Костенко анонсировала совместную песню с Тарасовым
Костенко анонсировала совместную песню с Тарасовым - РИА Новости, 11.02.2022
Костенко анонсировала совместную песню с Тарасовым
Анастасия Костенко в социальных сетях анонсировала совместную песню с Дмитрием Тарасовым. Она показала кадры из студии. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:13
2022-02-11T13:13
шоубиз
знаменитости
дмитрий тарасов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Анастасия Костенко в социальных сетях анонсировала совместную песню с Дмитрием Тарасовым. Она показала кадры из студии.Не все подписчики оценили творческие начинания пары, однако девушка поспешила оправдаться.Футболист также анонсировал композицию.Ранее стало известно, что Костенко приходилось выплачивать за супруга алименты на его первую дочь. Об этом рассказала правозащитница Екатерина Гордон.
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знаменитости, дмитрий тарасов, шоу-бизнес
13:13 11.02.2022
 
Костенко анонсировала совместную песню с Тарасовым

Костенко анонсировала совместную песню с Тарасовым и показала кадры из студии звукозаписи

© Фото : Instagram Дмитрия ТарасоваДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Фото : Instagram Дмитрия Тарасова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Анастасия Костенко в социальных сетях анонсировала совместную песню с Дмитрием Тарасовым. Она показала кадры из студии.

"Что за музыка, что за текст! В ней все о нас: любовь, страсть, взаимная поддержка. Она нереальная, и мне не терпится вам ее уже показать", – написала многодетная мать.

© @kostenko.94Скриншот публикации Анастасии Костенко в Instagram
Скриншот публикации Анастасии Костенко в Instagram
© @kostenko.94
Не все подписчики оценили творческие начинания пары, однако девушка поспешила оправдаться.

"Я пою с четырех лет! И окончила музыкальную школу по классам: хор, вокал, хореография. Со сценой я давно на ты и всегда пела без фонограммы", – сказала Анастасия.

Футболист также анонсировал композицию.

"Записали первый совместный трек. Мы уверены, что каждому понравится наша песня", – написал Дмитрий.

Ранее стало известно, что Костенко приходилось выплачивать за супруга алименты на его первую дочь. Об этом рассказала правозащитница Екатерина Гордон.
Кандидат на должность президента РФ от Партии добрых дел Екатерина Гордон в пункте сбора подписей в поддержку её выдвижения на выборах в президенты России - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 15:40Шоубиз
Гордон: Костенко выплачивала алименты за Тарасова
 
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