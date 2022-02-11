Костенко анонсировала совместную песню с Тарасовым
Костенко анонсировала совместную песню с Тарасовым и показала кадры из студии звукозаписи
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Анастасия Костенко в социальных сетях анонсировала совместную песню с Дмитрием Тарасовым. Она показала кадры из студии.
"Что за музыка, что за текст! В ней все о нас: любовь, страсть, взаимная поддержка. Она нереальная, и мне не терпится вам ее уже показать", – написала многодетная мать.
Не все подписчики оценили творческие начинания пары, однако девушка поспешила оправдаться.
"Я пою с четырех лет! И окончила музыкальную школу по классам: хор, вокал, хореография. Со сценой я давно на ты и всегда пела без фонограммы", – сказала Анастасия.
Футболист также анонсировал композицию.
"Записали первый совместный трек. Мы уверены, что каждому понравится наша песня", – написал Дмитрий.
Ранее стало известно, что Костенко приходилось выплачивать за супруга алименты на его первую дочь. Об этом рассказала правозащитница Екатерина Гордон.
7 февраля, 15:40ШоубизГордон: Костенко выплачивала алименты за Тарасова