https://ria.ru/20220211/kitay-1772202104.html
Китай поддерживает позицию России по вопросу безопасности, заявил Полянский
Китай поддерживает позицию России по вопросу безопасности, заявил Полянский - РИА Новости, 11.02.2022
Китай поддерживает позицию России по вопросу безопасности, заявил Полянский
Китай полностью разделяют озабоченности Москвы в сфере гарантий безопасности и поддерживает позицию России по вопросам европейской безопасности, заявил в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:08
2022-02-11T09:08
2022-02-11T10:13
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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Китай полностью разделяют озабоченности Москвы в сфере гарантий безопасности и поддерживает позицию России по вопросам европейской безопасности, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Как свидетельствуют итоги переговоров президентов России и КНР на полях церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, наши китайские партнеры в полной мере понимают и разделяют наши озабоченности и поддерживают нашу позицию по вопросам европейской безопасности", - сказал Полянский.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
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китай, оон, россия, сша, нато
09:08 11.02.2022 (обновлено: 10:13 11.02.2022)
Китай поддерживает позицию России по вопросу безопасности, заявил Полянский
Зампостпреда при ООН Полянский: Китай разделает озабоченности России в сфере безопасности