Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/kitay-1772202104.html
Китай поддерживает позицию России по вопросу безопасности, заявил Полянский
Китай поддерживает позицию России по вопросу безопасности, заявил Полянский - РИА Новости, 11.02.2022
Китай поддерживает позицию России по вопросу безопасности, заявил Полянский
Китай полностью разделяют озабоченности Москвы в сфере гарантий безопасности и поддерживает позицию России по вопросам европейской безопасности, заявил в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:08
2022-02-11T10:13
китай
оон
россия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734928734_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_081465610759cd92596d49cef71f0a68.jpg
ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Китай полностью разделяют озабоченности Москвы в сфере гарантий безопасности и поддерживает позицию России по вопросам европейской безопасности, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Как свидетельствуют итоги переговоров президентов России и КНР на полях церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, наши китайские партнеры в полной мере понимают и разделяют наши озабоченности и поддерживают нашу позицию по вопросам европейской безопасности", - сказал Полянский.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского &gt;&gt;
https://ria.ru/20220211/balans-1772201460.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734928734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6347ff995bb01a31c9fd291e941b3db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, оон, россия, сша, нато
09:08 11.02.2022 (обновлено: 10:13 11.02.2022)
 
Китай поддерживает позицию России по вопросу безопасности, заявил Полянский

Зампостпреда при ООН Полянский: Китай разделает озабоченности России в сфере безопасности

© AP Photo / Darko VojinovicЛюди проходят на фоне флагов России и Китая
Люди проходят на фоне флагов России и Китая - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди проходят на фоне флагов России и Китая
Читать ria.ru в
ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Китай полностью разделяют озабоченности Москвы в сфере гарантий безопасности и поддерживает позицию России по вопросам европейской безопасности, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Как свидетельствуют итоги переговоров президентов России и КНР на полях церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, наши китайские партнеры в полной мере понимают и разделяют наши озабоченности и поддерживают нашу позицию по вопросам европейской безопасности", - сказал Полянский.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
09:05
Россия рассчитывает на Китай в восстановлении баланса сил, заявил Полянский
 
КитайООНРоссияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала