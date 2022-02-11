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Ульянов заявил о прогрессе в переговорах о восстановлении СВПД
Ульянов заявил о прогрессе в переговорах о восстановлении СВПД - РИА Новости, 11.02.2022
Ульянов заявил о прогрессе в переговорах о восстановлении СВПД
Участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном определённо продвигаются вперёд в достижении поставленной цели, заявил в пятницу постоянный... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:32
2022-02-11T17:31
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
приостановка ираном участия в ядерной сделке
вена
сша
иран
тегеран (город)
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 11 фев - РИА Новости. Участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном определённо продвигаются вперёд в достижении поставленной цели, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Ещё одна полезная встреча со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. Мы определённо продвигаемся вперёд на венских переговорах по СВПД", - написал Ульянов в Twitter.Восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) во вторник возобновился в Вене, однако официального заседания совместной комиссии ещё не было - переговорщики проводят неформальные встречи в различных форматах.В настоящее время в Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отмене санкций Вашингтона с Тегераном. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220207/iran-1771425906.html
вена
сша
иран
тегеран (город)
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в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), приостановка ираном участия в ядерной сделке, вена, сша, иран, тегеран (город), михаил ульянов (дипломат)
16:32 11.02.2022 (обновлено: 17:31 11.02.2022)
 
Ульянов заявил о прогрессе в переговорах о восстановлении СВПД

Постпред в Вене Ульянов заявил о продвижении вперед в вопросе с восстановлением СВПД

© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Фото : МИД РФ
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ВЕНА, 11 фев - РИА Новости. Участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном определённо продвигаются вперёд в достижении поставленной цели, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Ещё одна полезная встреча со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. Мы определённо продвигаемся вперёд на венских переговорах по СВПД", - написал Ульянов в Twitter.
Восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) во вторник возобновился в Вене, однако официального заседания совместной комиссии ещё не было - переговорщики проводят неформальные встречи в различных форматах.
В настоящее время в Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отмене санкций Вашингтона с Тегераном. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВенаСШАИранТегеран (город)Михаил Ульянов (дипломат)
 
 
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