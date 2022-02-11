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Совфед одобрил изменение границы между Калужской и Брянской областями
Совфед одобрил изменение границы между Калужской и Брянской областями - РИА Новости, 11.02.2022
Совфед одобрил изменение границы между Калужской и Брянской областями
Совет Федерации одобрил изменение границы между Калужской и Брянской областями, что позволит благоустроить дорогу к селу Желтянка с населением в семь человек,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:27
2022-02-11T17:27
общество
брянская область
калужская область
совет федерации рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Совет Федерации одобрил изменение границы между Калужской и Брянской областями, что позволит благоустроить дорогу к селу Желтянка с населением в семь человек, сообщает правительство Калужской области. Сообщается, что изменение границ было одобрено на заседании Совета Федерации в пятницу."Изменение границы обусловлено необходимостью проведения территориального устройства села Желтянка Хвастовичского района Калужской области и ликвидации анклавов участков лесного фонда на территории Брянской области", - говорится в сообщении.По данным властей, село Желтянка входит в состав сельского поселения "Село Бояновичи" Хвастовичского района. Оно расположено среди леса и состоит из частных жилых домов. Численность жителей составляет семь человек. В селе отсутствуют объекты социально-культурного и инженерно-коммунального назначения, кроме автомобильной дороги и линии электроснабжения. С центром сельского поселения село Бояновичи Желтянку связывает грунтовая автомобильная дорога, которая проходит через территорию Брянской области. Параллельно дороге проложена линия электропередачи."Изменение границы между областями позволит осуществлять обслуживание и ремонт дороги от села Желтянка до села Бояновичи, а также линии электропередачи", - информирует областное правительство.Изменение границ между областями, отмечается в сообщении, производится путем обмена территориями равной площади по 22,3 гектара, относящимся к землям лесного фонда. При этом площади регионов не изменяются. Итогом этого процесса станет то, что село Желтянка присоединится к основной территории Калужской области.
https://ria.ru/20181206/1547483354.html
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общество, брянская область, калужская область, совет федерации рф
17:27 11.02.2022
 
Совфед одобрил изменение границы между Калужской и Брянской областями

СФ одобрил изменение границы между Калужской и Брянской областями для помощи селу Желтянка

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Совет Федерации одобрил изменение границы между Калужской и Брянской областями, что позволит благоустроить дорогу к селу Желтянка с населением в семь человек, сообщает правительство Калужской области. Сообщается, что изменение границ было одобрено на заседании Совета Федерации в пятницу.
"Изменение границы обусловлено необходимостью проведения территориального устройства села Желтянка Хвастовичского района Калужской области и ликвидации анклавов участков лесного фонда на территории Брянской области", - говорится в сообщении.
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По данным властей, село Желтянка входит в состав сельского поселения "Село Бояновичи" Хвастовичского района. Оно расположено среди леса и состоит из частных жилых домов. Численность жителей составляет семь человек. В селе отсутствуют объекты социально-культурного и инженерно-коммунального назначения, кроме автомобильной дороги и линии электроснабжения. С центром сельского поселения село Бояновичи Желтянку связывает грунтовая автомобильная дорога, которая проходит через территорию Брянской области. Параллельно дороге проложена линия электропередачи.
"Изменение границы между областями позволит осуществлять обслуживание и ремонт дороги от села Желтянка до села Бояновичи, а также линии электропередачи", - информирует областное правительство.
Изменение границ между областями, отмечается в сообщении, производится путем обмена территориями равной площади по 22,3 гектара, относящимся к землям лесного фонда. При этом площади регионов не изменяются. Итогом этого процесса станет то, что село Желтянка присоединится к основной территории Калужской области.
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