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"Газпром" не стал бронировать мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не стал бронировать мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 11.02.2022
"Газпром" не стал бронировать мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" вновь не заказал на субботу мощности магистрального газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T21:07
2022-02-11T21:07
экономика
газпром
польша
eustream
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Газпром" вновь не заказал на субботу мощности магистрального газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.Таким образом, мощности магистрали "Ямал-Европа" остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме — физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая её мощности на суточных аукционах.Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешёл в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" всё же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.Что касается транзита через Украину, данные по ужгородскому коридору (по нему идёт основной объём украинского транзита газа из России) указывают, что заявки почти не изменились. Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, составили 26,7 миллиона кубометров в сутки на 11 февраля и 26,5 миллиона кубометров на 12 февраля. При этом на 10 февраля заявки были чуть выше - 30,8 миллиона кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.
https://ria.ru/20220202/gaz-1770698551.html
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экономика, газпром, польша, eustream, россия
21:07 11.02.2022
 
"Газпром" не стал бронировать мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Газпром" вновь не заказал на субботу мощности магистрального газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.
Таким образом, мощности магистрали "Ямал-Европа" остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме — физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 16:28
Bloomberg: Европа не нашла замену российскому газу
"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая её мощности на суточных аукционах.
Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешёл в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" всё же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.
Газовое оборудование в Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 07:06
Бывший глава "Нафтогаза" рассказал о "катастрофической ошибке" Украины
Что касается транзита через Украину, данные по ужгородскому коридору (по нему идёт основной объём украинского транзита газа из России) указывают, что заявки почти не изменились. Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, составили 26,7 миллиона кубометров в сутки на 11 февраля и 26,5 миллиона кубометров на 12 февраля. При этом на 10 февраля заявки были чуть выше - 30,8 миллиона кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.
Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.
 
ЭкономикаГазпромПольшаEustreamРоссия
 
 
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