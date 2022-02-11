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В МИД отказались принять коллективный ответ по гарантиям безопасности
В МИД отказались принять коллективный ответ по гарантиям безопасности - РИА Новости, 11.02.2022
В МИД отказались принять коллективный ответ по гарантиям безопасности
Москва не может принять коллективный ответ стран НАТО по соблюдению принципа неделимой безопасности, ждет развернутой реакции от каждого адресата, говорится в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:02
2022-02-11T17:12
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
евросоюз
жозеп боррель
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Москва не может принять коллективный ответ стран НАТО по соблюдению принципа неделимой безопасности, ждет развернутой реакции от каждого адресата, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России в пятницу.В МИД напомнили, что 10 февраля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель направили ответ на послание главы МИД России Сергея Лаврова от 28 января по вопросу о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности. При этом послание Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. И в нем было особо подчеркнуто, что в Москве ожидают развернутый ответ в национальном качестве."Поэтому не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата", — говорится в сообщении. В МИД России подчеркнули, что к Столтенбергу и Боррелю не обращались. "Под документами ОБСЕ и Россия — НАТО, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности, стоят подписи глав государств и правительств соответствующих стран. В ОБСЕ государства участвуют в национальном качестве и именно в этом качестве они обязались не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", — подчеркнули в МИД России.Глава МИД в конце января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг, евросоюз, жозеп боррель
15:02 11.02.2022 (обновлено: 17:12 11.02.2022)
 
В МИД отказались принять коллективный ответ по гарантиям безопасности

МИД: Москва не может принять коллективный ответ по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Москва не может принять коллективный ответ стран НАТО по соблюдению принципа неделимой безопасности, ждет развернутой реакции от каждого адресата, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России в пятницу.
В МИД напомнили, что 10 февраля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель направили ответ на послание главы МИД России Сергея Лаврова от 28 января по вопросу о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности.
При этом послание Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. И в нем было особо подчеркнуто, что в Москве ожидают развернутый ответ в национальном качестве.
"Поэтому не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата", — говорится в сообщении.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
В МИД России подчеркнули, что к Столтенбергу и Боррелю не обращались. "Под документами ОБСЕ и Россия — НАТО, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности, стоят подписи глав государств и правительств соответствующих стран. В ОБСЕ государства участвуют в национальном качестве и именно в этом качестве они обязались не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", — подчеркнули в МИД России.
Глава МИД в конце января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
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В миреРоссияНАТОЙенс СтолтенбергЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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