https://ria.ru/20220211/evropa-1772319422.html

Россия не виновата в росте напряженности в Европе, заявил Шойгу

Россия не виновата в росте напряженности в Европе, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.02.2022

Россия не виновата в росте напряженности в Европе, заявил Шойгу

Обстановка на европейском континенте становится все напряженнее, и не Россия виновата в этом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:25

2022-02-11T16:25

2022-02-11T16:36

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

великобритания

бен уоллес

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Обстановка на европейском континенте становится все напряженнее, и не Россия виновата в этом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом."Рад приветствовать Вас в Москве, в Минобороны России. Военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряжённости. Но, тем не менее, видим, что она растёт", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220211/vizit-1772200527.html

россия

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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, великобритания, бен уоллес