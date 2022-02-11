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Россия не виновата в росте напряженности в Европе, заявил Шойгу
Россия не виновата в росте напряженности в Европе, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.02.2022
Россия не виновата в росте напряженности в Европе, заявил Шойгу
Обстановка на европейском континенте становится все напряженнее, и не Россия виновата в этом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:25
2022-02-11T16:36
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
великобритания
бен уоллес
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Обстановка на европейском континенте становится все напряженнее, и не Россия виновата в этом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом."Рад приветствовать Вас в Москве, в Минобороны России. Военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряжённости. Но, тем не менее, видим, что она растёт", - сказал Шойгу.
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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, великобритания, бен уоллес
16:25 11.02.2022 (обновлено: 16:36 11.02.2022)
 
Россия не виновата в росте напряженности в Европе, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: обстановка в Европе все напряженнее, и не Россия виновата в этом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Обстановка на европейском континенте становится все напряженнее, и не Россия виновата в этом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.
"Рад приветствовать Вас в Москве, в Минобороны России. Военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряжённости. Но, тем не менее, видим, что она растёт", - сказал Шойгу.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 09:00
Times раскрыл цель визита главы Минобороны Британии в Москву
 
В миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуВеликобританияБен Уоллес
 
 
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