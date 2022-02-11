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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220211/dollar-1772385061.html
Курс доллара поднялся выше 77 рублей
Курс доллара поднялся выше 77 рублей - РИА Новости, 12.02.2022
Курс доллара поднялся выше 77 рублей
Курс доллара на фоне усиления геополитических рисков впервые с 1 февраля превысил 77 рублей, евро торговался выше 88 рублей впервые с 27 января, следует из... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-11T22:05
2022-02-12T00:20
экономика
сша
нато
украина
рубль
евро
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Курс доллара на фоне усиления геополитических рисков впервые с 1 февраля превысил 77 рублей, евро торговался выше 88 рублей впервые с 27 января, следует из динамики торгов на Московской бирже.Американская валюта расчетами "завтра" к 21:49 (мск) росла на 2,44 рубля — до 77,46 рубля, европейская — на 1,86 рубля, до 87,683 рубля.Максимальные значения составили для доллара 77,59 рубля и 88,3 рубля — для евро.Индекс Мосбиржи (iMOEX2) после закрытия основной сессии торгов продолжил падение и теряет 5,2 процента — до 3465,64 пункта.При этом апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,14 процента — до 95,19 доллара за баррель.Вечером в пятницу президент США Джо Байден провел почти полуторачасовую беседу с лидерами европейских стран и руководством НАТО и ЕС. Предположительно, темой дискуссии стала ситуация вокруг Украины.В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом США и лидерами западных стран "высокий риск агрессии против Украины".В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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экономика, сша, нато, украина, рубль, евро, доллар
22:05 11.02.2022 (обновлено: 00:20 12.02.2022)
 
Курс доллара поднялся выше 77 рублей

Московская биржа: курс доллара достиг 77,46 рубля, евро подорожал до 87,683 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Курс доллара на фоне усиления геополитических рисков впервые с 1 февраля превысил 77 рублей, евро торговался выше 88 рублей впервые с 27 января, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Американская валюта расчетами "завтра" к 21:49 (мск) росла на 2,44 рубля — до 77,46 рубля, европейская — на 1,86 рубля, до 87,683 рубля.
Максимальные значения составили для доллара 77,59 рубля и 88,3 рубля — для евро.
Индекс Мосбиржи (iMOEX2) после закрытия основной сессии торгов продолжил падение и теряет 5,2 процента — до 3465,64 пункта.
При этом апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,14 процента — до 95,19 доллара за баррель.
Вечером в пятницу президент США Джо Байден провел почти полуторачасовую беседу с лидерами европейских стран и руководством НАТО и ЕС. Предположительно, темой дискуссии стала ситуация вокруг Украины.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом США и лидерами западных стран "высокий риск агрессии против Украины".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 19:51
Источник в МИД назвал запрос Украины о военной деятельности необоснованным
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 13:50
НАТО не исключает размещения новых боевых групп в Черноморском регионе
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАНАТОУкраинаРубльевроДоллар
 
 
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