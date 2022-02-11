https://ria.ru/20220211/disney-1772236481.html

Disney отменил съемки приквела "Красавицы и чудовища" с Люком Эвансом

Disney отменил съемки приквела "Красавицы и чудовища" с Люком Эвансом - РИА Новости, 11.02.2022

Disney отменил съемки приквела "Красавицы и чудовища" с Люком Эвансом

Disney отменил съемки многосерийного приквела "Красавицы и чудовища" 2017 года. Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:46

2022-02-11T15:46

2022-02-11T15:46

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Disney отменил съемки многосерийного приквела "Красавицы и чудовища" 2017 года. Об этом сообщает Deadline. Решение было принято после того, как актерский состав был собран перед съемками, запланированными на лето 2022 года. Согласно источникам издания, команда отказалась продолжать работать над проектом из-за творческих разногласий, связанных со сценарием и саундтреком. Проект пока приостановили. Ранее съемки уже переносили с весны на лето. Приступить к ним осенью, по данным Deadline, нельзя из-за плотного графика актеров и неподходящей погоды. Действие в приквеле должно было развернуться за годы до событий оригинала. К своим ролям вернулись бы Люк Эванс и Джош Гад, сыгравшие самовлюбленного Гастона и его друга Лефу, соответственно. Герои отправились бы в путешествие, связанное с прошлым сводной сестры Лефу (Бриана Мидлтон).Ранее сообщалось, что одну из ролей в проекте получила поп-звезда Рита Ора. Шоураннеры сериала — Джош Гад, Эдвард Китсис и Адам Хоровиц. Первый эпизод должна была снять Лизль Томми. Над музыкальным сопровождением работал Алан Менкен. Он же написал саундтрек для двух других версий "Красавицы и чудовища" (1991 и 2017 годов). На его счету восемь премий "Оскар", одиннадцать "Грэмми" и семь "Золотых глобусов".Над сериалом работали в течение пары лет. Disney планирует возобновить производство шоу, но пока неясно, когда это произойдет и будет ли в проекте задействована нынешняя творческая команда.

https://ria.ru/20220127/dinklage-1769560052.html

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новости культуры, кино и сериалы, the walt disney company