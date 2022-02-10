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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220210/ora-1771881690.html
Рита Ора снимется в приквеле "Красавицы и чудовища"
Рита Ора снимется в приквеле "Красавицы и чудовища" - РИА Новости, 10.02.2022
Рита Ора снимется в приквеле "Красавицы и чудовища"
Британская поп-звезда Рита Ора снимется в многосерийном приквеле фильма "Красавица и чудовище" 2017 года. Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T04:26
2022-02-10T04:26
культура
новости культуры
кино и сериалы
рита ора
крис эванс
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Британская поп-звезда Рита Ора снимется в многосерийном приквеле фильма "Красавица и чудовище" 2017 года. Об этом сообщает Deadline. Певица воплотит образ "беглеца с удивительными способностями". У ее персонажа также есть секрет, который потенциально может повлиять на все королевство. Известно, что в музыкальном сериале к своим ролям вернутся Люк Эванс и Джош Гад. В полном метре 2017 года они сыграли Гастона и Лефу. Действие в новом проекте разворачиваются за годы до событий оригинала. Герои отправятся в неожиданное путешествие, связанное с прошлым сводной сестры Лефу (Бриана Мидлтон). Шоураннеры сериала — Джош Гад, Эдвард Китсис и Адам Хоровиц. Режиссер первого эпизода — Лизль Томми. Над музыкальным сопровождением работает Алан Менкен. Он же написал саундтрек для двух других версий "Красавицы и чудовища" (1991 и 2017 годов). На его счету восемь премий "Оскар", одиннадцать "Грэмми" и семь "Золотых глобусов".Рита Ора известна по таким хитам, как "Your Song" и "Anywhere". Роль в новом проекте не первый актерский опыт певицы. Она появлялась в "Пятидесяти оттенках серого" и "Твисте". Когда именно выйдет приквел "Красавицы и чудовища", пока не было объявлено. Съемки сериала начнутся весной 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, рита ора, крис эванс
04:26 10.02.2022
 
Рита Ора снимется в приквеле "Красавицы и чудовища"

Певица Рита Ора снимется в многосерийном приквеле "Красавицы и чудовища"

© AP Photo / Jonathan Short/InvisionПевица Рита Ора на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне
Певица Рита Ора на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Jonathan Short/Invision
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Британская поп-звезда Рита Ора снимется в многосерийном приквеле фильма "Красавица и чудовище" 2017 года. Об этом сообщает Deadline.
Певица воплотит образ "беглеца с удивительными способностями". У ее персонажа также есть секрет, который потенциально может повлиять на все королевство.
Известно, что в музыкальном сериале к своим ролям вернутся Люк Эванс и Джош Гад. В полном метре 2017 года они сыграли Гастона и Лефу.
Действие в новом проекте разворачиваются за годы до событий оригинала. Герои отправятся в неожиданное путешествие, связанное с прошлым сводной сестры Лефу (Бриана Мидлтон).
Шоураннеры сериала — Джош Гад, Эдвард Китсис и Адам Хоровиц. Режиссер первого эпизода — Лизль Томми. Над музыкальным сопровождением работает Алан Менкен. Он же написал саундтрек для двух других версий "Красавицы и чудовища" (1991 и 2017 годов). На его счету восемь премий "Оскар", одиннадцать "Грэмми" и семь "Золотых глобусов".
Рита Ора известна по таким хитам, как "Your Song" и "Anywhere". Роль в новом проекте не первый актерский опыт певицы. Она появлялась в "Пятидесяти оттенках серого" и "Твисте".
Когда именно выйдет приквел "Красавицы и чудовища", пока не было объявлено. Съемки сериала начнутся весной 2022 года.
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